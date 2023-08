Aracena escucha este fin de semana el mejor 'blues'

La programación de actividades del Aracena Blues arrancaba este viernes en el hotel Barceló Aracena con la máster class a cargo de Bruce Ewan y, seguidamente, Jam Session. Las entradas pueden adquirirse en https://www.giglon.com/todos?city=Aracena.

Este sábado, a partir de las 13:00, el escenario del blues en Aracena se traslada a la Plaza de San Pedro (Arcos de la Gruta de las Maravillas) para disfrutar de forma abierta y gratuita del concierto de la Bruce Ewan Band y la Jam Session a cargo de la Casa del Blues de Sevilla.



Ya esta noche, en la Plaza de Toros aracenense a las 22:00, espera un gran concierto con figuras de primer nivel nacional e internacional, como el legendario Raimundo Amador. El virtuoso de la guitarra es uno de los músicos más respetados del panorama nacional, fruto de una dilatada trayectoria en la que ha dejado su esencia particular tanto en el mundo del flamenco como en el del blues, una de sus grandes pasiones.



Junto a Raimundo Amador estarán la banda inglesa Paul Lamb & The King Snakes y los sevillanos Andabluses.



La formación británica llega a Aracena como uno de los grupos de referencia en el panorama blusero europeo. Paul Lamb (voz y armónica) & The King Snakes estarán en Aracena en formación de quinteto y su calidad no dejará a nadie indiferente.



Por su parte, Andabluses llegan desde la vecina Sevilla con un bagaje que los convierte en una de las formaciones de referencia nacionales en este género. Acompañados por The Lucille Horns, abrirán el concierto de esta noche de sábado presentando su espectáculo homenaje a BB King.