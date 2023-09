El Almendro se llena de "luz y fe" con motivo de la misa en honor al Padre Pío.

Polémica definitivamente zanjada en El Almendro. Numerosos feligreses y devotos del Padre Pío han podido en la tarde de este viernes, tras el cambio de opinión del Obispado, asistir a la misa que en honor a dicho santo organiza anualmente en dicha localidad surandevaleña el concejal de Izquierda Unida y responsable desde hace ya 45 años de las llaves y el mantenimiento de la parroquia de Guadalupe, Alonso Lorenzo Díaz.

Así, y tras ser autorizada por el Obispado de Huelva el pasado día 18 de septiembre después de haberla prohibido, a las 20:00 horas de este viernes arrancaron los cultos programados en honor al venerado Santo con el rezo del Santo Rosario, para aproximadamente media hora más tarde iniciarse la esperada misa anual en su honor, la cual fue oficiada por el párroco de la localidad, Francisco Reyes.

Numerosos fueron los devotos que se dieron cita en la pequeña parroquia de El Almendro, muchos de ellos vecinos de dicho municipio, pero también un buen número venidos de fuera: tanto de todos los rincones de la provincia, como de otras ciudades, provincias y comunidades españolas, entre ellas Badajoz, Barcelona, Madrid o Euskadi. También acudieron feligreses llegados de Paraguay o del vecino Portugal.

En el interior de la iglesia, como señaló a este diario el propio Alonso Lorenzo Díaz, quien se autocalifica "siervo del Padre Pío", se creó un año más durante la homilía un ambiente "casi mágico y lleno de fe, luz, devoción y emoción". Y es que, según añadió, una vez más se han dado cita "numerosos enfermos de cáncer y personas aquejadas de otras dolencias en busca del alivio que el Padre Pío suele conceder a los enfermos, lo cual hace que, a medida que va trascurriendo la misa, se vayan acumulando las emociones".

La misa contó con el acompañamiento musical de un cuarteto con un tenor, y durante el ofertorio se repitió, un año más, la ofrenda a la imagen del Padre Pío del cáliz y de cinco rosas rojas, cada una de las cueles simboliza uno de los cinco estigmas del Santo: dos en las manos, uno en el costado y otros dos en los pies.

En la recta final de la ceremonia, y en medio de un canto apropiado para ello, los asistentes realizaron una adoración a la reliquia de la sangre del Padre Pío, que durante todo el año custodia en su propia casa Alonso Lorenzo Díaz, quien la coloca en la iglesia entre la semana anterior y la posterior a tan esperada misa.

También se rezó la ya tradicional oración por los enfermos, durante la que uno de los asistentes con alguna enfermedad o problema de salud realizó una emotiva rogatoria por los enfermos en general: "por los que están en la misa, y también por los que no están", según apunta el organizador de los cultos.

La tremenda fe que Alonso Lorenzo Díaz siente por el Padre Pío le lleva a aspirar a más y, como señala a esta redacción, "hasta ahora solo oficiamos una misa al año en honor del Santo, pero mi deseo es aumentar los cultos de cara al futuro con una procesión por las calles del municipio y con la celebración de un triduo, sobre todo pensando en el disfrute de sus numerosos devotos".

Una devoción por la que, como este viernes, cada año atrae a este pequeño municipio andevaleño a cientos de feligreses de dentro y fuera de España para rendirle culto, tradicionalmente coincidiendo con su onomástica el día 23 de septiembre, pero este año adelantada un día por coincidir con la misa de la Paz.

No obstante, bien podría no haberse celebrado la misa en esta ocasión, tras comunicarle el párroco del municipio el pasado día 10 "que el Obispado, a través del Vicario general, había prohibido la Misa". Alonso no daba crédito, ni entendía, por qué se le negaba afirmando que "el pueblo entero le profesa una gran devoción al Padre Pío, que además ha sido nombrado recientemente Alcalde Honorífico por unanimidad en el Ayuntamiento de la localidad".

Finalmente, y tras publicarse en este medio, la historia ha tenido un final feliz y el pueblo ha acogido este viernes la esperada cita.

La devoción de Alonso por el Padre Pío

Cuenta el concejal almendrero a este periódico que su fe por este Santo viene desde hace tiempo atrás, cuando lo conoció gracias al programa Cuarto Milenio: "Lo vi en la televisión y una chispa se prendió en mí. Me cautivó. Compré su imagen y una reliquia de su sangre, y desde entonces cada año vienen a verlo al pueblo personas de todas partes", desvela.

Dice el concejal que desde hace cinco años que se celebra la Misa en su honor, llega a la localidad para venerarlo gente de distintos puntos del país, así como de fuera de España. Cada persona que viene a visitarlo le trae un rosario, contando ya con numerosas ofrendas.