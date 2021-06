Ajaraque presenta su programación de actividades para el verano

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Aljaraque, que dirige Adrián Cano, y una representación del movimiento asociativo de la localidad, han dado a conocer este mediodía en Corrales su programación para los meses de junio, julio y agosto.

Dicha área consistorial continúa, de esta forma, con la campaña #DisfrutaEnAljaraque para promocionar el municipio promoviendo y fomentando eventos de todo tipo y que están dirigidos a todos los sectores de la población.

Cano ha explicado durante la puesta de largo del calendario de los eventos que “hemos preparado una importante programación y se ha hecho, como no podía ser de otra manera, de la mano del colectivo asociativo del municipio poniendo en marcha numerosas actividades. Tendremos un Julio de Cine, con cine de verano todos los viernes en distintas plazas de la localidad y que llegará también a La Monacilla por primera vez, habrá actividades de manualidades, eventos conjuntos entre los casinos de Corrales y de Aljaraque, algo que es toda una novedad, campaña de donación de sangre, etc. Y es que el movimiento asociativo no para pese a todas las dificultades que ha sufrido, como cualquier otro sector, en los últimos tiempos, y para nosotros es un placer ir de la mano de las asociaciones con esta programación conjunta”.

El primero de los actos tendrá lugar el próximo 18 de junio con la actividad Apadrina tu árbol mientras que el cierre será el 29 de agosto con el I Torneo de dardos Círculo Cervantes de Aljaraque. Hasta entonces, una decena de eventos recorrerán el municipio poniendo en valor el trabajo de las asociaciones locales.