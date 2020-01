Adif reactiva la venta de billetes en las estaciones de Calañas y Jabugo

Las estaciones de ferrocarril de Calañas y Jabugo-Galaroza vuelven a contar con venta de billetes y atención al cliente desde el pasado 15 de enero, a raíz de la orden dada por el nuevo Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) del Gobierno de España. Esta medida supone reabrir de “forma provisional”, hasta el 31 de marzo, las taquillas de las estaciones en las que se había dejado de prestar este servicio a partir del pasado 31 de diciembre en toda España.

Todo ello, a raíz del acuerdo entre PSOE y Teruel Existe, el cual exigió que se reabrieran las citadas estaciones para apoyar a Pedro Sánchez en su investidura como presidente del Gobierno. En la provincia de Huelva eran tres las estaciones afectadas por el fin de los servicios que han vuelto a ser restituidos, volviendo a una provisional normalidad las estaciones de Calañas y Jabugo, si bien con la estación de tren de La Palma no ha sido posible.

En este sentido, fuentes de Adif explicaron a Huelva Información que en el caso de La Palma “no hay posibilidad de simultanear las labores de circulación con la venta de billetes”, tal y como ocurren en otras estaciones de mediano y pequeño volumen de pasajeros, que por el momento no han podido reincorporar los citados servicios, señalaron.

Sin embargo, antes del 1 de enero de este año, la taquilla de la estación de tren palmerina permanecía abierta hasta las 15:00, si solo había un factor de circulación, o bien hasta las 22:00, cuando coincidían los dos factores de Adif que trabajan en el municipio condal, tal y como pudo saber este diario.

El ministerio dice que se trata de una “medida provisional mientras busca una definitiva

La explicación, según señalan desde el sector ferroviario de UGT en Huelva, es que en la estación de Calañas y Jabugo el personal de Adif “es continuo” y permanece de forma estable en las instalaciones, mientras que en la estación palmerina los dos factores de circulación de la empresa pública no permanecen de forma continua en la misma, ya que el control de la circulación ferroviaria está centralizado desde el puesto de mando de Sevilla, a través de la llamada CTC, que lo hace de forma automatizada. De esta forma la labor de los factores no es imprescindible y pueden ausentarse.

La estación de La Palma tiene un volumen medio de 50 pasajeros diarios, lejos de los 100 que usa como baremo Renfe para mantener abiertas las taquillas con su personal. Hasta el 31 de diciembre de 2019 la venta de billetes y la atención al cliente en las pequeñas y medianas estaciones recaía en los trabajadores de Adif en virtud de un convenio en el que esta empresa se comprometía a vender billetes de Renfe con su personal. Sin embargo, ese acuerdo se extinguió a finales de año, por lo que muchas estaciones vieron sus taquillas cerradas.

Ahora, con la nueva orden dada por el Mitma, Renfe manifestó a este rotativo que se vuelve a las circunstancias de antes del 31 de diciembre, si bien se trata de una situación provisional, como ya anunció el Ministerio. Además, desde la operadora inciden en que no se puede ofrecer a día de hoy un nuevo servicio por parte de Renfe en las estaciones donde Adif diga no poder asumir los servicios que ya tenía el día 31 de diciembre, porque para que eso sea así es necesario un proceso de licitación y adjudicación que se desarrolla en plazos y que requieren tiempo y su pertinente aprobación. Así, en las estaciones que después del 15 de enero no haya taquillas, Renfe mantiene los mismos canales de venta que ya anunció en diciembre: venta on line, por la app móvil, venta telefónica, en agencia de viajes y en las oficinas de Correos.

Asimismo, en el acta de la reunión del 15 de enero entre la dirección y el comité de empresa de Adif al que ha tenido acceso Huelva Información, se refleja que “en general la saturación de la jornada que les produce [al personal de Circulación de Adif] la venta de billetes es muy limitada ya que el total de billetes vendidos en el periodo de enero a noviembre de 2019 ha sido de 1.015.051”, lo que supone una media de “14 billetes por día”. En esa misma acta se recoge que actualmente “se está analizando las estaciones en las que se podría vender” billetes hasta el 31 de marzo.

El alcalde de La Palma califica como “un error” y “una injusticia” la decisión tomada

Por su parte, el alcalde de La Palma, Manuel García, manifestó que la no reapertura de las taquillas en la estación palmerina debe ser “un error”, ya que “es imposible que el Ministerio y las empresas públicas den marcha atrás y perjudiquen a La Palma y a ciudadanos de tantos pueblos cercanos”, como todos los del Condado, el Andévalo y parte de la Cuenca Minera onubense, que vienen a la localidad a usar el ferrocarril y comprar sus billetes.

Para García, se trata de una “injusticia” que no se restablezca este derecho a los ciudadanos y señaló que se va a reunir inmediatamente con las instancias pertinentes para aclarar la cuestión, a la par que insistió en que el Ayuntamiento estará dispuesto a colaborar con Renfe y el Mitma en las iniciativas que hagan falta para que el servicio a los ciudadanos se restablezca y no se pierda.