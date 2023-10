Absuelven a un vecino de Higuera de la Sierra denunciado por amenazar al alcalde

El Juzgado de Instrucción 1 de Aracena ha absuelto a un vecino de Higuera de la Sierra, familiar de un miembro de la candidatura del PSOE a las pasadas elecciones municipales, de amenazas al actual alcalde del PP, Mario Domínguez, el pasado marzo, cuando aún era candidato a la alcaldía.

La sentencia considera que a la vista de la prueba practicada "no puede concluirse que concurran los elementos que integran el tipo penal del delito leve de amenazas, manteniéndose incólume la presunción de inocencia" del denunciado. Se declara probado que el 27 de marzo de 2023, el denunciado, familiar de un miembro de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de Higuera de la Sierra, acudió, junto a su mujer al centro de trabajo de la número dos de la lista del PP del citado Ayuntamiento, y una vez allí tuvieron una conversación con ella afeándole unas imágenes ridiculizadoras -"memes"- de su suegro que estaban circulando por las redes sociales para que las hicieran desaparecer.

En el curso de la conversación, dijo expresiones, todas en referencia a Mario Domínguez, como: "Hay que solucionarlo con la ley de los palos, cogerlo y reventarle la cabeza", "Si me lo cruzo en la romería ayer, te juro que viene en la ambulancia para atrás", "Un tiro en la cabeza, maestro, pum"... o "Yo prefiero no hablar con él, "conmigo que no hable que me caliento, que se eche la foto con quien quiera pero a costa mía no va a quedar bien, en mi casa que no entre".

En la mañana del 29 de enero de 2023, Domínguez, acudió a su centro de salud por motivo de consulta "ansiedad" y después presentó denuncia ante la Guardia Civil por estos hechos. La jueza instructora considera que los hechos ocurren el 27 de marzo de 2023, a apenas dos meses de las elecciones locales celebradas el 28 de mayo de 2023 y, por tanto, "en el contexto caldeado de una inminente campaña electoral" y "si ya de por sí los intereses políticos remueven pasiones y pueden llegar a aturdir a las mentes más juiciosas, máxime cuando se trata de la política local de un pueblo de menos de 1.500 habitantes como Higuera".

Es por ello, que entiende que todos los testimonios oídos en el juicio, el del denunciante, el denunciado, la mujer de este y la número dos del PP en el Ayuntamiento, "adolecen de una falta de credibilidad subjetiva pues, evidentemente, resulta apreciable la existencia de dos bandos diferenciados y enfrentados", por un lado quienes eran número uno y dos del PP, todos en fase de pre-campaña, y por otro el denunciado y su mujer, familiares de un miembro de la candidatura socialista.

Asimismo, se pone de manifiesto que la discusión gira en torno a la rabia generada por la difusión de los "memes" del suegro del denunciado y, a juicio de la jueza, "no se desprende una intención real de hacer efectivas esas amenazas, de causar daño al denunciante o de perturbar su tranquilidad", prueba de lo cual es que van a hablar con la número 2 y no directamente con Mario Domínguez, siendo su pretensión que hicieran desaparecer esas imágenes. Por todo ello, procede al dictado de una sentencia absolutoria, al no haber quedado enervada la presunción de inocencia.