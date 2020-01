La pitonisa Remedios

Mi amigo Antoni Putin, después de dos meses de sanción sin empleo ni sueldo, se ha reincorporado como espía ruso en España con efectos desde el uno de diciembre pasado. Hace unos días me envió un correo en el que recoge su último y extraño dosier remitido a Moscú. Dice así:

"Estimado coronel Hóskov:

Adjunto informe de los dos últimos meses con un completo anexo:

Noviembre: Sin contenido por mi suspensión disciplinaria.

Diciembre: Las campanadas de Fin de Año fueron doce, y en las islas Canarias sonaron una hora más tarde.

Anexo: La jornada electoral del 10 de noviembre fui a ver a la prestigiosa pitonisa Remedios (dime Reme), para que me adelantara el futuro y ahorrarme así algo de trabajo. Y predijo, sin titubear, que las elecciones las ganaría la suma del bloque de izquierdas más los independentistas y algún partido de carácter provincial.

Remedios, veterana vidente y echadora de cartas, estuvo colocada en la Moncloa durante toda la etapa de Zp, y la rescató Sánchez al acceder a la presidencia del Gobierno en junio de 2018. Según parece, los incompetentes que llegan al poder son muy aficionados a buscar explicaciones esotéricas de sus éxitos, y para este cometido, nadie mejor que Reme, siempre imaginativa y algo mentirosa. La pitonisa me aconsejó que dejara de vigilar a mis vecinos de Galapagar (afortunados futuros miembros del Gobierno), que fuera a espiar la sede de Esquerra Republicana (ERC) en Barcelona y que, a la vuelta, visitara Teruel. También, que consiguiera los documentos de las negociaciones para formar gobierno. Por último, guiñándome un ojo, afirmó: "Guapo, si no encuentras nada, pásate por la Moncloa y te echaré una mano, que me has caído muy bien". No me cobró y tuve que invitarla a un par de copas de anís del Mono.

El día 12 de noviembre alquilé un coche ecológico con conductor para ir a Barcelona. Tardé tres días y cuando me colé en la sede de Esquerra, caracterizado como un monje de Montserrat, me expulsaron porque son muy anticlericales. De regreso, me desvié a Teruel (¡qué frío!, incluso para un ruso) y comprendí que la gente se quiera marchar de esa pequeña capital de escasos 36.000 habitantes. Allí, hay una especie de partido, Teruel Existe (en adelante, TE) que, con un solo diputado, se cree muy importante. Total: carísimo, eterno e inútil viaje, pero muy verde. Ya en Madrid, debidamente disfrazado de Susana Díaz, intenté entrar en las oficinas del PSOE de la calle Ferraz, y los de seguridad me impidieron el acceso.

Tras cuatro semanas de merecido descanso, llamé a Remedios, quien me recibió en la Moncloa con premura. Estaba atónita con sus cartas y, sin decirme nada, me entregó bajo mano los documentos que había pillado del despacho de Sánchez, y que contenían las reivindicaciones de tres partidos políticos y un correo. Los copio en extracto:

1) Podemos. Ruptura diplomática y judicial con Bolivia; el catalán, idioma obligatorio en toda España; y gesto de amistad con Junts per Catalunya: amnistía fiscal para toda la familia Pujol.

2) ERC. Nulidad del procés, libertad de los "presos políticos" e indemnización por daños y perjuicios de dos millones de euros a cada uno de ellos; traslado del Senado a Port Aventura; y reunión de la mesa de los gobiernos de España y Cataluña en lugar imparcial para convocar el referéndum de independencia a celebrar durante la próxima Diada (11 de septiembre).

3) TE. Candidatura olímpica, Teruel 2036; cambio climático específico: calentamiento para nuestro gélido invierno; premio de natalidad con adicional plan de pensiones de 100.000 euros rescatable al cumplir 50 años el "niño", si acredita que ha vivido ininterrumpidamente en alguna localidad de la provincia; y entierro de lujo gratis a todos los vecinos con efectiva residencia turolense durante los cinco ejercicios fiscales anteriores al deceso.

4) Correo de Adriana Lastra (PSOE) para Pedro Sánchez: "He utilizado las expresiones sugeridas, "vale", "bien", "claro", "conforme", "marco jurídico vigente", y "conflicto catalán"…En cuanto a los de TE, la cosa no está fácil pero les he asegurado que la mesa de Cataluña se reunirá en Beceite, pueblo turolense donde se habla catalán, casi en la linde con Tarragona. Y que si Cataluña se independizara, Teruel sería, por supuesto, la capital de España".

Recomiendo fichar a la pitonisa Remedios como confidente de nuestros servicios secretos.

A sus órdenes. A. Putin.

PD: Usía ha podido comprobar que he trabajado en noviembre, de baja y sin remuneración: por puro amor a la patria. Espero que lo anote en mi expediente".

Parece que Antoni ha encontrado una buena pareja profesional.