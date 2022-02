La ilusión tiene que cohabitar con la cautela

El aplazamiento ante el Conil por el Covid-19 rompe la dinámica de ganar por inercia de una plantilla cuyo estado de ánimo intuye como alcanzable el resultado feliz del objetivo, pese a que estos parones son muy perjudiciales, dado que se pierde el orden acompasado del que marca el ritmo competitivo. La ilusión que cohabita entre la afición es enorme, incluso hay algunos sectores del recreativismo que ya echan las cuentas a falta de 10 partidos por disputarse en cual de ellos de la recta final se ratificará el ascenso directo a la Segunda RFEF. Y se disfruta cada victoria festejando lo que está por celebrar oficialmente.

Pero, no por mucho correr se llega antes, todo a su tiempo. También es cierto que tantos sufrimientos y penas acumuladas no pueden impedir una esperanza cuyo cumplimiento es muy atractivo y la viva complacencia de una gente que nunca ha dejado sólo a su equipo, que guarda la fe y es constante en sus afectos, que no defrauda en la confianza depositada por encima del bien y del mal.

El diseño de la hoja de ruta se apoya en cimientos que sostienen la distribución de la estructura que fija el éxito: 57 puntos sumados de 66 en el calendario ejecutado (86,36 % ). Y desde el revés ante el Utrera un balance de cinco victorias sin encajar un gol con el sistema defensivo más sólido del grupo. Y la máxima del equipo que es el único que ha marcado en todos los partidos, una garantía disponiendo del control de su propia área. Si no se produce un cambio radical en el último tercio de competición, el Recreativo vislumbra el éxito porque unifica todos los argumentos y razonamientos posibles para convencer, si bien el fútbol sigue las reglas precisas de las matemáticas en soluciones permanentes de los problemas con sus obstáculos. Nadie regalará nada y menos al Decano. Nada puede distraer al equipo, ni siquiera el sueño de todos con el ascenso. Por tal motivo es justo pedir cautela.