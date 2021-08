Hay que volver a las aulas este curso

El Ministerio de Educación ha acordado con las comunidades autónomas que la vuelta al colegio en el curso 2021-2022 será lo más presencial posible. Entendemos que debe ser así, básicamente porque la estrategia de vacunación en España es la más fructífera de los grandes países. Por lo que respecta a los profesores y trabajadores de los centros, deben estar vacunados ya de modo mayoritario. El 67% de los jóvenes de 12 a 17 años han recibido ya una dosis, por lo que es posible que, cuando se inicie el curso, más de la mitad tendrá las dos pautas. Cataluña se plantea que los alumnos vacunados no tengan que pasar la cuarentena si hay algún caso en sus aulas. Educación y las consejerías han confirmado el plan que aprobaron antes del verano. Los alumnos mayores de 6 años deberán llevar mascarillas, los centros adoptarán las mismas medidas de higiene y limpieza, y la distancia de seguridad pasará de 1,5 metros a 1,2 metros. Durante el curso pasado, hubo muchos alumnos de Secundaria que siguieron yendo a clase en días alternativos. Parece que esto ya no ocurrirá. Hay que tener en cuenta que el anterior curso escolar fue un éxito si lo comparamos con lo sucedido en otros países. Los alumnos retornaron a las escuelas, aunque con limitaciones, y eso no provocó un aumento de los contagios por Covid. Toda la comunidad educativa ha dado un magnífico ejemplo durante estos dos cursos de pandemia, y ha llegado el momento de recuperar el tiempo perdido. Lo que aún queda pendiente es la decisión de vacunar a los menores de 12 años. Sobre esto, hay que esperar a la Agencia Europea del Medicamento, porque aún no hay evidencias científicas que aconsejen la inmunización general. La enfermedad en ellos es menos grave y no son tan contagiadores como se opinaba en un primer momento. Entendemos que esta decisión debe ser estudiada con seriedad en el mundo sanitario y científico, pero no tiene por qué impedir que la normalidad se vaya imponiendo en las aulas de los más pequeños.