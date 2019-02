El necesario diálogo entre administraciones

El recién nombrado presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha enviado una carta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para pedirle una entrevista en la que poder abordar diversos temas de especial interés para nuestra comunidad autónoma, como la financiación territorial, el Brexit, la inmigración o la gestión del agua. En principio, esta misiva hay que verla dentro de la más absoluta normalidad. En un país moderno y razonable, es necesario que los representantes de las diferentes administraciones, en este caso la central y la autonómica, mantengan un fluido diálogo entre sí para solucionar los diferentes problemas de los ciudadanos. Por desgracia, en España nos hemos acostumbrado a que las relaciones entre las diferentes administraciones del Estado dependan del color político de quien manda en éstas, una inercia sumamente negativa que provoca continuos agravios e injusticias. Aunque en estos días iniciamos una etapa históricamente inédita, en la que el Gobierno de Andalucía está en manos del PP y el central en las del PSOE, todo hace presumir que las relaciones entre ambos serán complicadas y obstaculizadas por los intereses partidarios de ambas formaciones, más con el horizonte electoral de las municipales y europeas del 26 de mayo, que puede ampliarse con las generales si, como parece, el Gobierno no consigue sacar adelante sus Presupuestos Generales del Estado.

De los temas que se proponen en la misiva haremos un especial hincapié en el de la financiación autonómica, cuya reforma es una de las muchas asignaturas pendientes que están bloqueadas debido al conflicto catalán. En este asunto, como no podía ser de otra forma, Juanma Moreno defiende la postura aprobada por el Parlamento de Andalucía (con los votos del PP entre otros): un reparto más equitativo de los fondos (hasta llegar a 4.000 millones de euros más al año), atendiendo al criterio de población. Acierta Moreno al indicar que esta reforma de la financiación debe ser tratada en la Conferencia de Presidentes, la cual no se reúne desde enero de 2017. Aunque, paradójicamente, la postura de los gobernantes nacionalistas suele bloquear estas estructuras federalizantes, Pedro Sánchez debería empezar a tomar ya decisiones. El conjunto de la nación no puede seguir funcionando con un sistema que, a todas luces, infrafinancia a comunidades autónomas como Andalucía.