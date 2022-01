La necesaria unidad ante la crisis de Ucrania

El presidente del PP, Pablo Casado, telefoneó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para mostrarle su apoyo personal y el de su partido en la determinación del Ejecutivo de ejercer sus obligaciones como miembro de la OTAN en la crisis de Ucrania. De esta manera, Casado ha estado a la altura de las circunstancias al no intentar sacar tajada política del conflicto y cerrar filas con el presidente Sánchez en unos momentos de gran tensión diplomática, en los que España ya ha desplegado una fragata en el Mar Negro y no descarta hacer lo mismo con un número aún indeterminado de cazas en Europa Oriental. Por desgracia, los españoles estamos acostumbrados a ver cómo en los grandes partidos sistémicos, PSOE y PP, suele primar más el interés partidario que el de Estado; por eso, es de reseñar y aplaudir el paso dado por Casado, quien esta vez ha actuado con altura de miras y ha sabido comprender la gravedad de la situación y la necesidad de lanzar un mensaje de cohesión a la sociedad española y a la comunidad internacional. Estamos ante algo mucho más que un simple gesto. Desde ayer se sabe que el núcleo duro de la política española apoya sin fisuras a la OTAN en este conflicto que se encuentra en una fase especialmente volátil. Eso sí, debería haber sido Pedro Sánchez el que, como jefe del Gobierno, llamase al líder de la oposición. En momentos como estos es el presidente el que debe llevar la iniciativa y no al revés. De hecho, Casado lleva días quejándose de que el Gobierno no le da información de primera mano sobre este conflicto internacional. Sánchez debería acceder a las peticiones de Casado y comparecer en el Congreso "en aras de la mayor transparencia", como él dice. Es importante que en estos momentos el presidente se dirija al Parlamento, aunque tengamos que asistir a la paradoja de que sean sus socios de Gobierno o investidura quienes lo critiquen y la oposición del PP la quien lo apoye.