Una estabilidad condicionada

Ha tenido que ser Unidas Podemos el partido que ha sacado de un apuro al Gobierno de PP y Ciudadanos para aprobar la fusión de cuatro entes públicos -la agencia IDEA, la Agencia Andaluza del Conocimiento, Andalucía Emprende y Extenda- en Trade, la agencia de Transformación y Desarrollo Económico de Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno necesitaba que el decreto fuera convalidado en el Parlamento, pero Vox, que sigue siendo su aliado parlamentario, se colocó en la oposición para que fuese Unidas Podemos la que sacase al Ejecutivo del embrollo. Una vez que se aprobó tal decreto, Vox sí consiguió que la creación de Trade se tramite mediante proyecto de ley, lo que incluye más debate y algo más de tiempo. Es también la condición que puso Unidas Podemos para salvar el texto del Ejecutivo. No es algo insoportable para los planes de Moreno. Sin embargo, lo que sí queda claro con este gesto es que Vox no tiene ningún interés en seguir apoyando a este Gobierno. Pero por una única razón: su interés electoral en que los comicios autonómicos andaluces lleguen cuanto antes. De ser por Vox, serían en noviembre, diciembre o enero. La dirección nacional de Santiago Abascal, que es la que dirige sin demasiado pudor unos terminales en el Parlamento andaluz, quiere ir a elecciones cuanto antes para echar a Ciudadanos de la ecuación aritmética andaluza y colocarse como socios de Gobierno, tal como no ha podido hacer en Madrid. Eso es lo que está ocurriendo en Andalucía. Lo paradójico es que ninguno de los dos partidos de izquierdas, ni PSOE ni Unidas Podemos, tiene interés en el adelanto electoral. Pero bien es cierto que el Gobierno moderado de Juanma Moreno no se lo pone difícil. El PSOE le salvó en segunda instancia la ley del Suelo; Unidas Podemos, a Trade. Si se mantiene la tendencia, es posible que el Presupuesto de 2022 salga adelante si Vox se esmera en que sea derribado. Y en caso contrario, desde San Telmo ya aseguran que una prórroga de las cuentas vigentes tampoco sería traumática.