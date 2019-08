El caos del 'Brexit' está afectando a la economía

La economía del Reino Unido se contrajo dos décimas de PIB durante el segundo trimestre del año. Si la negatividad de mantuviese en el tercer trimestre, Reino Unido entraría, técnicamente, en recesión. Esto es algo que no ocurría desde 2012, pero al dato británico se suma el que se espera esta semana en Alemania, que tampoco va a ser bueno. La guerra comercial entre Estados Unidos y China y el temor a un Brexit abrupto están afectando ya a la economía europea. En nuestro caso, la depreciación de la libra frente al euro perjudicará las exportaciones al Reino Unido, que es uno de los tres grandes compradores de productos españoles. La llegada de Boris Johnson al Gobierno británico ha provocado que se extienda la incertidumbre sobre una salida caótica del Reino Unido para el final del mes de octubre. Johnson quiere que el país esté fuera de Bruselas, con o sin acuerdo, y lo que los más optimistas creen es que, en efecto, saldrá, pero que se avendrá en una negociación en los primeros días de noviembre al comprobar las consecuencias inmediatas. Muchos ya han entrado en estado pánico, y lo que algunos parlamentarios conservadores y los laboristas intentan es forjar una alianza que permita retirar a Johnson mediante una moción de censura que se plantearía cuando el Parlamento británico abriese el 3 de septiembre después de las vacaciones veraniegas. Es posible que esta moción, que debe ser liderada por el laborista Jeremy Corbyn, reúna suficientes apoyos, pero Johnson está maniobrando para que, si eso sucediera, se pudiese quedar hasta finales de octubre, con lo que la salida del Reino Unido se produciría porque está en vigor el mecanismo del artículo 50 de la Unión. Son este tipo de bravuconadas impropias, hasta ahora, de los dirigentes de los grandes países las que están causando estos torbellinos en la economía mundial. Trump maneja su particular negociación con China a base de graves amenazas que, aunque después no prosperan, dejan un ambiente de permanente incertidumbre que en nada beneficia a la economía. Este estilo, que es el que utilizaba en sus negocios inmobiliarios, es el que ha copiado Johnson, los esquemas de las relaciones entre los antiguos aliados se han roto y lo que viene a sustituirlo es una negociación basada en las amenazas. Si la salida del Reino Unido sin acuerdo ya era nefasta, un Brexit caótico y dirigido por un irresponsable puede causar daños graves y duraderos a la Unión Europea y a España.