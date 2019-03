El último informe publicado por la oficina estadística europea Eurostat da algunas pistas de por qué los ciudadanos votaron en las últimas elecciones autonómicas por un cambio de Gobierno en la comunidad. Aunque es verdad que, durante 2017, Andalucía creció un 2,7%, una cifra algo superior a la europea (2,5%), también lo es que lo que llamamos convergencia sigue estancada desde 2012. En concreto, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita andaluz fue el 68% del de la UE en 2017. Esto significa, sencillamente, que Andalucía no consigue estrechar esa brecha que nos separa de las regiones más dinámicas y ricas de España y Europa.

El dato no es en absoluto baladí. De hecho, podemos decir que el éxito o fracaso del actual Ejecutivo andaluz -que todavía tiene cuatro años por delante- se medirá según haya conseguido o no disminuir esta distancia. Medidas como las de la regeneración democrática serán muy bien valoradas -entre otras cosas porque la economía siempre funciona mejor en un ecosistema político e institucional limpio y transparente-, pero de poco servirán si el Gobierno no consigue acercar Andalucía a los números macroeconómicos de nuestro país y la UE. Es decir, el tan pregonado cambio no puede ser otro que la convergencia.

El Gobierno ha conseguido formar un equipo de excelentes profesionales para dirigir la política económica andaluza. Ahora sólo queda que se vayan concretando las medidas para romper con las inercias que han llevado a que nuestra tierra no haya aprovechado al cien por cien las muchas oportunidades que hemos tenido en las últimas décadas. Para avanzar en la convergencia se necesita crear un ecosistema amigable para el emprendimiento, un marco legal y social que apoye al mundo empresarial, el único capaz de generar empleo sostenible y, por tanto, riqueza.