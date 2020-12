Defensa de la ética y la Constitución

Con su discurso de Nochebuena el Rey cerró un año especialmente difícil para la institución monárquica debido a las investigaciones sobre su padre, don Juan Carlos, y a las voces que, incluso desde un sector del Gobierno, han llegado a cuestionar la continuidad misma de la Corona. Había, por tanto, un interés inusitado por las palabras que iba a pronunciar Felipe VI en una alocución que se suele ver en televisión más por motivos tradicionales y emocionales que por interés político. Y la conclusión es que el Monarca dejó clara su valía con un discurso en el que, sin rebajar la altura institucional que deben tener este tipo de intervenciones, abordó los principales problemas de la nación, sin esquivar la peliaguda cuestión de Juan Carlos I, e hizo una serena defensa de la Constitución y un llamamiento a la unidad entre todos los españoles en unos momentos en que el fantasma de la discordia vuelve a recorrer nuestra geografía. Sin mencionar a su padre, Felipe VI dejó muy clara cuál es la postura de la Corona en este asunto cuando afirmó que la moral y la ética, que "nos obligan a todos sin excepciones", "están por encima de cualquier consideración, de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares". Más claro no se puede decir. Respecto a la Constitución, el Monarca no dudó en defenderla en unos momentos en que algunos quieren finiquitarla o reformarla de manera que se desfigure su auténtico sentido. Y lo hizo defendiendo su verdadero espíritu: el de la reconciliación y abrazo entre todos los españoles después de casi un siglo y medio de discordias civiles que tuvieron su triste apogeo en la Guerra Civil. En unos momentos en los que hay intentos de deslegitimar la democracia española, el Rey dejó claro que "todos tenemos el deber de respetar" la Constitución. Aparte, el Monarca tuvo palabras de aliento a los miles de españoles que lo están pasando mal debido a la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus, especialmente con los jóvenes. En este sentido dijo una frase que debería ser todo un eje de trabajo para los políticos de nuestro país: "España no puede permitirse una generación perdida". Nos jugamos mucho en ello.