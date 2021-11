El Covid vuelve a preocupar a Europa

En los últimos días, el Covid ha vuelto a los titulares de no pocos países europeos, que ven con máxima preocupación cómo el virus, lejos de disiparse para siempre, ha cogido una nueva fuerza, tanta que hay voces que hablan de que se está gestando una sexta ola. Es cierto que nos referimos a aquellas naciones, principalmente del Este del continente, que menos en serio se han tomado las campañas de vacunación. Los ejemplos más llamativos son Rumanía, que apenas ha inoculado al 30% de su población, y Bulgaria, con un casi ridículo 22,7%. Ahora más que nunca se comprende que la vacunación masiva de la población es el único camino para contener el avance de un virus que ha demostrado una gran capacidad de adaptación. En este sentido, tanto los españoles como los andaluces podemos estar satisfechos por cómo se han realizado las cosas, con un 80% de la población vacunada, cifra que asciende hasta el 90% si descontamos a los menores de 12 años (segmento que apenas se ve afectado por el virus). Sin embargo, todavía no se pueden lanzar las campanas al vuelo. La pandemia sigue activa y creer que ha remitido definitivamente puede resultar un grandísimo error. Países con un 70% de su población vacunada, como Reino Unido, Alemania, los Países Bajos o Dinamarca -es decir, algunos de los más avanzados del mundo-, están sumamente preocupados con el nuevo repunte de contagiados en los últimos días. De hecho, han vuelto a tomar medidas que ya se habían dejado atrás. La llegada del frío y la relajación de la vida privada están teniendo mucho que ver con este repunte. Por eso es necesario que no se baje la guardia y que sigamos al pie de la letra las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como el uso de mascarillas en los lugares cerrados o la limpieza de las manos con hidrogel varias veces al día. Nos va mucho en ello. Una nueva ola de coranavirus podría suponer un auténtico retroceso.