Pam, Ángela Rodríguez, es la secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género. Es íntima amiga de las íntimas amigas que conforman el iletrado y dañino Ministerio de Irene Montero, en el que les da igual todo. Un abominable hecho retrata su ideología por el cual se ha pedido su dimisión desde la oposición, rectificación disimulada desde el partido que la sostiene en el Gobierno, y que ha causado asco e indefensión a las víctimas. Semejante acto es producto de su soberbia, de su incultura, de su ignorancia, de su desprecio, de su falta de empatía, de su mala educación, de sus mentiras, de sus insultos, de sus tergiversaciones…es producto de que Pedro Sánchez la sigue, las sigue, manteniendo en el Gobierno. Esto debe pasarle factura al presidente. Que esta descerebrada se parta de risa porque los violadores y agresores sexuales estén siendo liberados, debe tener un justo castigo. No veas la risa que le está dando a las mujeres agredidas, a las familias e hijos de las exterminadas y a las mismas asesinadas que se estarán revolviendo en sus tumbas al oír eso de que, total, después de haber sido violadas o asesinadas qué más da que un hombre esté 12, 11 o diez años y medio en prisión. Según este argumento, pues que le den al asesino una charlita disuasoria y se le obligue a escribir cien veces no lo volveré a hacer. Este Ministerio está tirando por la borda años de intentos de fortalecer a las mujeres maltratadas. Pero a ellas, las del Ministerio donde todo les da igual, esta lacra les provoca carcajadas. Ya, a 181 criminales les han rebajado su condena y más de una veintena están paseándose por las calles. Todo puede empeorar con una ley que debilita a la víctima y fortalece al delincuente. Esta más que estudiado que la mayoría son reincidentes. Dios quiera que esos asesinos, agresores sexuales, maltratadores, contagiados por las carcajadas de la secretaria de Estado del Ministerio donde todo les da igual, no cometan ningún nuevo crimen. Algo se podrá hacer, alguna norma existirá para quitar de cargos de responsabilidad a, como ella misma se define, esas "locas del Ministerio de Igualdad". No todo vale. Esta insensata y perversa mujer ha de irse a su casa y quedar inhabilitada para cargo público para el resto de su vida. Hay que obligarles a asumir responsabilidades a quienes juegan a hacer políticas que están repoblando las calles de criminales. PAM: que la gente educada no te insulte, como vosotras lo hacéis contra todos los que no piensan como vosotras, las de ultraizquierda, no os otorga ni derecho, ni razón, ni votos que nos tiñan todo el país de rojo sangre.