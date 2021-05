El timo de los derechos

Desde el principio de los tiempos la sociedad se ha catalogado en clases. La egipcia ya estaba clasificada por castas en el 4.000 a.C. Así, después del Faraón, se contaban los funcionarios y a continuación el pueblo. En la Baja Edad Media se situaba en la cima el Rey y seguidamente la nobleza (la Alta y la Baja), que daba paso a los Privilegiados, terminando con el pueblo llano. Los historiadores aseguran que era prácticamente imposible saltarse un escalón en la jerarquía.

En pleno s. XXI las clases sociales siguen existiendo (para determinados grupos, especialmente), solo que ahora se cambia de posición social dependiendo de la posición económica y de las posibilidades de acceso a diferentes medios. Fue la ONU el organismo que se planteó que, pese a quien pese, deben fijarse una serie de derechos para hombres y mujeres por el mero hecho de ser persona. Se consideró que, independientemente del sexo, la nacionalidad o la posición económica, existen unos derechos tan inalienables como evidentes. Las 30 normas redactadas constituían una protección de la dignidad de la persona y el disfrute de una libertad solamente limitada por los derechos de los demás.

Enternecedor, pero nos engañaron. Sería debido a la euforia del fin de la II Guerra Mundial, pero aquel 10 de diciembre de 1948, en el que la ONU aprueba el documento, se falsearon los términos. Fue un error titularlo "Derechos Humanos" si, transcurridos 73 años desde su aprobación no solamente no son efectivos, sino que va en aumento el número de países en los que no se respetan. Habría que buscar otro nombre o una coletilla; algo así como "Derechos Humanos en los países desarrollados", se evitarían confusiones, porque de seguir vulnerando derechos, la ONU debería redactar un anexo que aclarase las razones de ciertas diferencias.

A ver… ¿Qué cambios sociales positivos se han producido en el Magreb? ¿Qué ha mejorado en la situación de los asentamientos palestinos? ¿Y en América latina? Si se levantan muros dependiendo del país de nacimiento o si solo los desarrollados disfrutan de determinados derechos, seamos claros: el nombre que debió darle la Asamblea de las Naciones Unidas debería ser "Derechos Humanos en países desarrollados", (tampoco siempre), porque los no desarrollados carecen de los más esenciales (vivienda digna, trabajo, igualdad ante la ley, educación…). Y si no lo tiene claro, pregunte, pregunte a alguno de los 26 millones de refugiados que circulan por el mundo.