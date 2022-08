La rodaja de chorizo

Etienne Klein es un físico francés, director de investigación de la Comisión de Energía Atómica (CEA), que publicó en Twitter una fotografía sorprendente. Un ardiente círculo rojo moteado, rodeado de negrura, bajo el que escribió: "Foto de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol, situada a 4,2 años luz de nosotros. Fue tomada por el JWST. Qué nivel de detalles... Un nuevo mundo se desvela día tras día". Es lógico que una imagen tan potente, obtenida por el Telescopio Espacial James Webb, se convirtiera en viral. Y en este universo virtual de pulgares más rápidos que Lucky Luke, el tuit se expandió raudo por las redes sociales. Miles de retuits y me gusta. Más aún cuando el HuffPost lo divulgó entre sus lectores. En definitiva, el éxito de la inmediatez en un mundo ultraconectado en el que la información fluye a velocidad de la luz. Una muestra más de cómo el desarrollo tecnológico nos hace vivir la noticia al instante a diferencia de nuestros abuelos que tardaban días y hasta semanas en conocer cualquier noticia, por aciaga o feliz que pudiera ser ésta.

O, no… Ya que, como reconoció el propio científico un par de días después y antes de que un conocido y entusiasmado periodista del canal de noticias BFMTV le diera mayor cobertura mediática, lo que se ve en la foto es una rodaja de chorizo. Y de chorizo español, al parecer. Imagino la sorpresa del informador cuando recibiera semejante llamada. Dice el profesor Klein que se lo tomó con mucho humor. Lo que adorna su talante, pero no tanto de su forma de trabajar. No entiendo que no fueran los propios medios quienes hicieran por ampliar y contrastar la noticia. Es lógico que Monsieur Klein se haya disculpado públicamente con quien haya podido sentirse engañado si lo que pretendía era gastar una broma y llamar la atención sobre nuestra credulidad. Pero, sinceramente, no sé para qué tenemos tanta información si somos incapaces de usarla. Cuando recibimos una información interesante deberíamos tener la curiosidad de profundizar en ella y ampliarla. Me temo que si admitimos todo, quizá merezcamos que nos engañen.

Y es que quizá tenga razón el médico y sociólogo francés Gustave Le Bon cuando escribió que "las masas no han sentido nunca sed por la verdad. Se apartan de los hechos que no les gustan y adoran los errores que les conquistan. Quien sepa engañarlas será fácilmente su dueño; quien intente desengañarlas será siempre su víctima".