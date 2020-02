El papel español se oscurece en la Champions

únicamente el Barça ha obtenido una renta que permite mirar con optimismo la vuelta de estos octavos de Champions. El empate en San Paolo con gol en campo contrario da muchas opciones de visar el pasaporte para cuartos, pero el resto de españoles lo tienen complicado en el caso del Atleti y en chino para Real Madrid y Valencia. O sea que aquellas semifinales al copo de no hace tanto van a quedarse sólo en el recuerdo.

Sólo un milagro le daría al Valencia el pase, pero el póquer de goles encajados en San Siro es un muro demasiado alto para doblegar a un equipo italiano. Aunque el Atalanta no tiene el perfil exacto de un hijo del Calcio, la distancia asoma como sideral. En cuanto al Madrid hay que decir que el 1-2 es lo mejor que le ocurrió ante un City que no le goleó porque Courtois cuajó su mejor partido desde que suplió a Keylor. No obstante, el resultado es casi mortal para la vuelta.

En la víspera aposté por el Madrid porque lo consideraba mejor que el City, pero rectifico. El equipo de Guardiola fue superior durante ochenta minutos coral e individualmente, por lo que la vuelta de Manchester pinta cruda. En cuanto al Atleti, las perspectivas son mejores, pero no tanto como para esperarlas fáciles. El Liverpool, que pareció ineficaz en el Metropolitano, será una fuerza desatada en Anfield ante la que los del Cholo habrán de sufrir lo indecible.

No haber encajado en casa es el único aval del Atleti ante el fútbol salvaje de los de Klopp, pero no se antoja garante del éxito. Y el Barça es el único que lleva encarrilada la eliminatoria, aunque de encarrilada a garantizada vaya un buen trecho. El resultado de empate a uno es lo mejor de todo, pues tampoco la situación actual del equipo sea la ideal. O sea que el fútbol español que tanto ha brillado en las últimas Champions ve cómo se oscurece su papel continental.