La nueva normalidad era esto

Hemos estado confinados durante varios meses. Hemos aplaudido en los balcones y las ventanas, hemos hablado con la familia y los amigos gracias a las videoconferencias, hemos trabajado online y hemos dado y recibido clases de la misma forma, hemos cocinado, cantado, recitado gracias a las redes sociales, hemos pasado de fases, hemos desescalado y por fin hemos salido a la calle estrenando la nueva normalidad.

Y mientras tanto, al igual que el dinosaurio de Monterroso, sigue ahí. La pandemia está instalada entre nosotros. Creíamos tenerla controlada, pero es fuerte y cambiante y sigue contagiando. No sabemos cómo actuar.

El gobierno fue criticado por su gestión, pero no parece que ahora, con la gestión de las comunidades autónomas, vaya mejor. La solidaridad del confinamiento ha dado paso a un peligroso individualismo.

Ha pasado siempre. Vivimos en la cultura del sálvese quien pueda. Nosotros tenemos derechos y nadie me puede decir lo que debemos o o no debemos hacer. Pasó cuando se regularizó el uso obligatorio del cinturón de seguridad, cuando se prohibió fumar en los lugares públicos, cuando se recomendó el uso del preservativo para combatir el Sida. Nadie me manda porque yo controlo, soy el dueño del mundo y no me va a pasar nada. Los demás no me importan.

Desde esa cultura individualista es desde donde nace el negacionismo que nos invade, las manifestaciones contra el uso de mascarillas, contra las vacunas y las distancias de seguridad, ese terrorismo social que nos puede joder a todos.

Se hace necesario retomar la solidaridad, retomar el cuidado de uno mismo para cuidar a los otros. La pandemia afecta a toda la humanidad, a todos los sectores de la sociedad, pero se ceba con los más débiles, por eso el ejercicio de solidaridad debe empezar a hacerse con urgencia. De esta situación sólo podemos salir juntos. O salimos todos o podemos no salir ninguno.