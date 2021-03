De los mismos nervios

Las consecuencias del terremoto político que se ha vivido en todo el país tendrán sus consecuencias en la provincia, como no puede ser de otra manera. Ciudadanos debe gestionar la debacle con alguien que la dirija y no hay, entre los más vistos, nadie con la suficiente altura política como para hacerse cargo de la misma. En el PP, próximo a su congreso provincial, se aventuran pocos cambios. Vox está a la espera de lo que puede pescar y en el PSOE provincial, como reconocía esta semana un destacado dirigente, "lo que les recomiendo es que no digan nada, que estén calladitos".