Hoy quizá tocaría hablar del Rocío, pero como ya lo hice la semana pasada mejor miramos al frente que salimos de una para meternos en otra. La Romería casi es pasado puesto que a estas horas la Virgen recorre la aldea y ya habrá hasta quien ande empaquetando sus cosas para volver a su rincón. Los que no sean andaluces se irán tranquilos y satisfechos tras unos días de alegría, devoción y felicidad. Los que tenemos la suerte de haber nacido en esta bendita tierra no vamos a respirar. Dejamos atrás una Romería (religiosa) y nos metemos en otra de cabeza (mucho más prosaica) que por cierto bastante ruido nos dio durante la primera.

Estamos en el Rocío y estamos votando. Nuestros dirigentes se quitan el traje de corto (o la equivalente guayabera) y se enfundan el polo de campaña que el calor no es recomendable para cazadoras de ante. A pelear por cada voto que quedan cuatro años por delante.

No quiero entrar en eso. El lector inteligente que decida si cree o no, si compra o no los mensajes con los que le van a bombardear durante los próximos 13 días. De las elecciones hay una cuestión que genera siempre una enorme curiosidad. ¿Por qué no se regula la designación de las mesas electorales? Tuve la 'suerte' de ser agraciado una vez y fue una experiencia interesante. No lo niego, pero si a día de hoy me toca sería una faena laboral. Y pienso que muchos de los que han recibido la carta con el aviso habrán pensado lo mismo.

En un país con casi tres millones de parados, jubilados en plenas facultades o una bolsa de estudiantes formados más que cualificados para ello, nunca entendí por qué no se articula una fórmula que permita que la presencia en las mesas electorales sea voluntaria o mediante solicitud entre esas personas. Por asistir a una mesa hay una ayuda de algo más de 60 euros para compensar la dieta que supone una jornada de unas 14 horas si te salen las cuentas a la primera. Desde luego no está pagado, pero también habrá quien vea en esa ayuda económica un alivio o una forma de ganarse un extra. Algo que para muchos profesionales es un incordio para otras personas es una ayuda. Nunca entenderé que existiendo la posibilidad de hacerlo no se cambie esa fórmula. Mientras tanto abriremos el buzón con los ojos cerrados.