Acabamos de terminar el debate de totalidad de los Presupuestos que es el momento cumbre de la actividad parlamentaria y nos encontramos con el protagonismo, otra vez, de las mascarillas y su precio.

Esto, me recuerda algo que se dice en el argot popular: "… tiene más cara que espalda…" referido a alguien que no es veraz o está contando una trola y esta forma de argumentación ministerial durante el debate o en la información sanitaria, me suscita usar desde el sentido afectuoso que suelen tener, las terminaciones illa/illo, aunque pueda haber otras interpretaciones libres.

Si empezamos por lo sanitario, habrá que decir que, Salvadorilla, ha pasado, en su interés por darnos protección, de calificar como innecesarias la cobertura respiratoria externa a envolverse en un galimatías poco riguroso científicamente y especialmente confuso, por no llamarlo imprudente, con lo de las vacunillas.

Y es que las más - carillas de la UE con las mascarillas españolas que han dado pie a montirillas varias durante la pandemia y la discusión de los PGE, cambiando de excusa según sea el interlocutor y de posición respecto al IVA de las mismas en 24 horas. Del "no podemos saltarnos la ley, aunque otros lo hagan", pasamos al 4% sin solución de continuidad y resulta que desde abril, la UE permitía la reducción del impuesto, con lo que se juntan algunas montirillas sobre la cuestión de las más - carillas que del: no son necesarias, no se puede rebajar el IVA… a que puedan multarte por no utilizarlas. Tan maravilloso como las expectativas creadas por una "nota de prensa" sobre la eficacia de una vacuna la que se ha agarrado "salvadorilla", con más cara que espaldilla, mientras modifica por enésima vez la sistemática contable de los fallecidos y no es que no gusten estos avances y mejoras como lamentaba montirilla, lo que molesta es que mientan con tanta facilidad.

Por fin, algo más del meollo presupuestario, éste que llaman Presupuestos de país y que, curiosamente, estarán apoyados por formaciones anti-país que no ocultan lo hacen para destruir desde dentro. Así que el titulo puede interpretarse como una montirilla más.

Finalizo. Ahora, sí valen PCR en aeropuertos. ¿Desde cuándo se están pidiendo y no eran necesarias? ¿Cuántos contagios se podrían haber evitado? Y es que salvadorilla, es una ficción, la realidad es un ministro que se llama Salvador Illa e impuso, por fin, la más - carilla, por necesidades recaudatorias.