La limpieza de las esculturas

La mejora de la limpieza en las calles de la capital onubense es una de las prioridades que se ha marcado el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva. De momento se ha puesto en marcha un plan intensivo de limpieza en profundidad en todas la barriadas de Huelva, que se pretende que se concluya antes de finalizar el próximo mes de agosto y que contemple las treinta y seis zonas en las que se ha dividido la ciudad.

La limpieza sigue siendo la asignatura pendiente en la ciudad. Por motivos diversos, Huelva no ofrece una imagen de ciudad limpia a pesar de los distintos planes de choques que desde la administración local se ha llevado a cabo en los últimos años. Hay que reforzar el servicio de limpieza y concienciar a la población de la importancia de que contribuya a mantener la urbe limpia, que utilice las papeleras y que deposite los residuos, papeles, vidrio y envases ligeros en sus respectivos contenedores facilitando así el reciclaje.

También hay que recordarles a los propietarios de perros que entre sus deberes se encuentra el de recoger los excrementos de sus mascotas de la vía pública y limpiar con una mezcla de agua y vinagre sus orines así como que no dejen a sus animales que orinen en el mobiliario urbano, fachadas de edificios y vehículos aparcados en la vía pública, aquello que no aprobarían que hicieran otros con su vehículos o en la fachada de su vivienda. Si todos pusieran su granito de arena, la limpieza en Huelva mejoraría, contando para ello, como no podría ser de otra manera, con un buen servicio diario de limpieza, que al igual que se está haciendo con el plan intensivo abarque todos los barrios, que se limpien con la misma intensidad y ahínco que el centro de la ciudad.

En la limpieza de la ciudad hay un aspecto que nunca se contempla y que es también de suma importancia, las esculturas distribuidas por distintos puntos de la urbe, quién se encarga de limpiarlas. Casi todas ellas presentan restos de excrementos de las aves que sobrevuelan el cielo de Huelva, manchas que llaman la atención de los que miran las esculturas y que afean las obras artística que constituyen homenajes a personas ilustres.

Se trata de esculturas que son fotografiadas por las personas que visitan la capital onubense y la imagen que se llevan los turistas son bellas esculturas en cuyas cabezas y parte de sus rostros chorrean excrementos de aves. Creo que algo debería hacer el Ayuntamiento al respecto.