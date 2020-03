Un 'impasse' indefinido, lo peor para el tono físico

Considerable problema ha sido siempre estar preparado para el futuro cuando nunca se sabe qué tiempo falta para que se haga realidad. El problemón del bichito que vino de China vía Italia conlleva un plus de dificultad cuando entra de lleno en el mundo del deporte. Circunscribiéndonos al mundo del fútbol, resulta que se han suspendido los entrenamientos generales en la creencia de que la profesionalidad del futbolista hará el resto.

Cuando un jugador se va de vacaciones lleva un programa físico que le ayuda a no perder el tono. Es un programa con fecha exacta de caducidad, no como ahora. En este caso, nadie sabe cuándo volverá la normalidad, una normalidad, además, que le exigirá el máximo esfuerzo al futbolista desde el minuto uno... sin tener idea de cuándo será ese punto de retorno. Por lo tanto, conservar el tono in illo tempore es una cuestión que se escapa a los más doctos en la materia. Es ése el contratiempo mayor que encierra este periodo de inactividad intemporal y ni siquiera un reconocido celo profesional será suficiente para mantener la curva de rendimiento sin dientes de sierra. Dientes de sierra que hacen que, como coincida la reanudación con un pico bajo, el estropicio pueda ser mayúsculo. Todo el trabajo de la temporada corre peligro y ya se sabe qué le pasa a un futbolista cuando no trabaja en forma coral y todo está a expensas de lo que particularmente haga en su casa.

Los que entienden de la materia son los médicos de cada plantel y la preocupación se ha generalizado. Inquietud en la mayoría de servicios médicos, precisamente por la ignorancia de cuándo finaliza el impasse y de cuándo se vuelve a trabajar en grupo. La normalidad es algo que ahora brilla por su ausencia y mientras retorna o no, todo queda bajo la responsabilidad del futbolista. Y como cada uno es de su padre y de su madre, ojalá abunden los que viven responsablemente.