El ideal de un nuevo recre

El nuevo director deportivo recién aterrizado en la entidad albiazul parece tener las cosas bastante claras respecto al tratamiento que se ha de aplicar a un club que necesita levantarse cuanto antes de una de las mayores sacudidas sufridas en sus 132 años de historia. Alejo no quiere que el nuevo entrenador se encuentre ni uno solo de los futbolistas que han formado parte del anterior desastre para que el nuevo proyecto arranque con ilusión y renovadas expectativas. Todos los estamentos de la entidad son conscientes de que la afición no perdonaría otro error mayúsculo y la responsabilidad es mucha porque el ascenso no puede esperar.