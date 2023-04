GRANDES cosas van a pasar en Huelva estos próximos años. La vista al futuro es esperanzadora para la provincia. Cuenta ahora mismo con mucho a favor para convertirse en uno de los grandes focos económicos de España, a la cabeza de Europa en algunos aspectos. Y debe aprovecharlo para que así sea. Si es necesario con la unión extraordinaria de todos los estamentos para garantizar el desarrollo de esta esquina peninsular, que pasa ya por ser estratégica a todos los niveles.

La nueva revolución industrial que viene esta década con el sector energético va a tener de nuevo a Huelva en el centro. Los mayores proyectos vinculados a las renovables, el hidrógeno verde y los biocombustibles se van a implantar en la provincia, con una inversión milmillonaria sin precedentes para alcanzar varios hitos en el ámbito europeo.

La minería metálica también tendrá en esta década de los 20 sus años de resurgimiento en Huelva, casi a la altura de lo que fue en la segunda mitad del siglo XIX. El cobre, más que por su cotización bursátil destaca por haberse convertido en un metal esencial en el nuevo proceso de electrificación para la descarbonización de nuestro mundo, con otros minerales, también presentes en Huelva, que pasan a ser estratégicos en la nueva política europea de ganar independencia en el sector primario.

Hasta los nuevos desarrollos en la industria aeronáutica y aeroespacial tienen en Huelva un enclave fundamental con las instalaciones del INTA en El Arenosillo, el valiosísimo Cedea y el fabuloso CEUS, de inminente estreno. Todos los avances que deben venir con los aviones no tripulados y la exploración espacial deberán pasar en Europa por estas infraestructuras de Moguer.

La agricultura también ha experimentado un crecimiento espectacular en las últimas décadas en la provincia. Más que en producción, en investigación e innovación, que hacen de Huelva un referente internacional a seguir y con mucho futuro por delante, siempre con el reto de la mejora continua para competir con fortaleza en el mercado exterior.

Los números onubenses de la balanza comercial son los mejores de su historia, con unas exportaciones al alza, en progresión constante, y con grandes expectativas asociadas a la expansión de las industrias energética y minera, y con el soporte del Puerto, que ha apostado estos años por diversificar el comercio y el transporte de mercancías en un contexto internacional en el que la logística multimodal es una de las bases de la economía actual.

El turismo sigue siendo el sector con todos los argumentos para hacer de Huelva uno de los destinos más importantes de España, con una excepcional costa de más de 100 kilómetros, la mayor parte virgen, y una provincia de enorme variedad y riqueza natural. Hay inversores que esperan con el dinero encima de la mesa a que los vientos sean favorables, aunque con un desarrollo sostenido y razonado para mantener su atractivo y singularidad.

Huelva lo tiene todo para ser lo que puede ser. Esta provincia y no otra. Porque aquí está el segundo polo industrial de España, con los mayores consumidores de hidrógeno del país y unas condiciones meteorológicas excepcionales, con más horas de sol que en ninguna otra, que abre la puerta para la llegada de proyectos de energía renovable e hidrógeno verde y nuevos biocombustibles. Y con el puerto más extenso y con mayor proyección de España como aliado principal.

Es aquí donde históricamente han estado las minas de cobre más importantes de Europa y siguen encontrándose ricas vetas para su necesario aprovechamiento actual, y otros metales análogos, también recuperados en una apuesta por la economía circular a la vanguardia en el continente europeo.

En Huelva es donde los estadounidenses de la NASA recomendaron instalar hace 60 años un centro de experimentación aeroespacial que sigue siendo único en Europa por su experiencia y su espacio aéreo y marítimo restringido. Esto permitirá este mes el lanzamiento del primer cohete espacial reutilizable español o, en un futuro, las pruebas del avión no tripulado más importante de la industria europea.

Y de ese mismo entorno sale la producción de frutos rojos más importante de Europa, y una de las más innovadoras del mundo en eficiencia de recursos en un espacio muy singular. La provincia cuenta con una gran superficie de espacios naturales únicos en el continente, no sólo Doñana, y un potencial turístico y gastronómico por sus condiciones naturales, su variedad de paisajes y de opciones para los visitantes. Es una provincia marítima y fronteriza, vecina con Portugal, con todo lo que eso puede suponer para su apertura exterior.

Una respuesta necesaria a Huelva

Huelva lo tiene todo. Ya no es sólo el potencial al que siempre se ha apelado. Ahora hay proyectos que apuntan a una realidad a medio plazo. Pero siguen faltando elementos que hagan bueno todo lo que está por venir, para que tenga realmente repercusión en el empleo y en la economía local, regional y nacional, como se espera.

Hay que garantizar la llegada de todas las inversiones anunciadas, dando seguridad jurídica y facilidades, también para toda la industria auxiliar que deben generar los proyectos energéticos, mineros y aeronáuticos.

Hace falta que se actúe ya en educación y universidad para acompañar a los sectores en desarrollo con una formación cualificada entre la población onubense, tanto en titulaciones e investigaciones universitarias como en la FP Dual, llamada a ser el cimiento del empleo estos próximos años.

La Administración local y la regional deben procurar también de un modo ágil y eficaz el suelo adecuado disponible para atender todas las necesidades que van a generar las nuevas actividades. Y más allá de aceleradoras de proyectos, siempre fundamentales, es necesario que se incentive la llegada de más tejido empresarial, y favorecer el emprendimiento real y efectivo en el entorno para alentar la competitividad de la economía.

Y, por supuesto, son imprescindibles las inversiones en infraestructuras de transporte. Y las hídricas y sanitarias o educativas, básicas para atender todo el movimiento que se espera en la provincia de Huelva estos años. Para evitar también que su ausencia sea motivo de que los desarrollos se vayan a otras zonas de Andalucía o España menos favorables.

No sólo hace falta unidad entre administraciones, fuerzas políticas, agentes sociales e instituciones. Es necesario, más que nunca, que haya una voluntad común para el éxito de todo cuanto se espera, y que se plasme por escrito, en una suerte de Pacto de Estado, un gran pacto general, no impostado, impulsado al más alto nivel por el beneficio común.

Hay una enorme oportunidad para Huelva, que realmente lo es para Andalucía y España, y no se debe desaprovechar. Esta vez le toca a esta provincia ser protagonista por sus condiciones únicas y no se le puede abandonar de nuevo con excusas, disputas o indiferencia. Esta vez seguro que no.