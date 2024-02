Arranca también, y por fin, el tres por cuatro en nuestra bombonera. Tanto el grupo como la Fopac han querido llevar lo que a continuación les cuento con total discreción. Y es que desde finales de verano se vienen reuniendo para ensayar en Las cocheras del Puerto miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva. Bien es cierto que no lo han hecho todo lo deseado, pues la agenda no da tregua, entre Navidad, Fitur, San Sebastián… ya saben. Lo que sí les aseguro que han hecho lo justo y necesario para deleitar a carnavaleros de una comparsa con enormes voces y bien afinada.

Así pues, este año disfrutaremos sobre las tablas del Gran Teatro de una comparsa mixta formada solo y exclusivamente por integrantes del Consistorio. La comparsa se llama Mi legislatura, un éxito. Con respecto al tipo, me consta que llevan complementos del popular comercio Rafi Mora, que tiene el visto bueno de la embajadora Laura Sánchez y que ha sido diseñado y creado por Pepe Jiménez, quien quiere que el factor sorpresa sea clave y no desvelara ningún tipo de detalles hasta que pisen las tablas del Gran Teatro.

Bajo la dirección, cómo no, de Pilar Miranda, música de Nacho Molina y letras de Felipe Arias, un éxito… El bombo va a cargo de Alfonso Castro, y la caja la toca Manuel Jesús. Las guitarras son para Nacho Molina, Wenceslao Font y Pastora Giménez. Como voces a destacar (octavillas, tenores) Mariló Ponce y Adela de Mora, que hacen que el grupo suene de categoría. La octavilla es cosa de Monica Rossi, tenores para Wences, y un contraalto para, evidentemente, Francisco Muñoz. Les aseguro que suena a Huelva pura y será una delicia para los aficionados carnavaleros, y no los descarto para nada.

Con respecto al equipo de gobierno saliente, desde el Grupo Socialista argumentan para no sumarse y participar en el concurso, cansancio y poco compromiso. Dado el desgaste provocado durante los ocho años anteriores empujando dicha fiesta, este año han decidido crear una murga callejera y disfrutar verdaderamente de la fiesta carnavalera sin presión junto a barras de chapas y ambigús varios.

La murga lleva algunos cuplés míos; búsquenla por las calles, se llama Me río de tus éxitos, cari. Con respecto al tipo de la murga, graciosa y callejera, creo que van como de Harry Potter, o algo de magia negra, no me hagáis mucho caso, pues tan solo he colaborado con ellos en un par de cuplés que me han pedido. Disfruten de la fiesta, ¡y vayan probando y planchando túnicas, que luego no quiero carreras!