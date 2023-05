Hace unos días entrevisté a un chico de Huelva que tiene la suerte de dedicarse a su gran pasión. Es de esas personas distintas, que apuntan alto y no tienen miedo al trabajo ni al esfuerzo, probablemente porque tienen muy claro hacia dónde van. Se llama Javier de Toro y él mismo escribió a Huelva Información hace unos meses mostrando el gran cariño que sentía por su tierra y manifestando cuánto la extrañaba, ya que desde hace unos diez años reside en Valencia. Allí estudió Administración y Dirección de Empresas y trabaja a día de hoy en una de las compañías del prestigioso empresario Juan Roig, presidente de Mercadona. De Toro me contó que ha sido ‘portfolio manager’ en Lanzadera, la aceleradora de empresas más relevante de España, habiendo apoyado a más de 100 emprendedores en sus rondas de inversión. Actualmente es gerente de Inversiones en Angels Capital (otra empresa de Roig), que a cierre del 2022 ha invertido unos 35 millones en unas 50 startups. ¿Por qué hablo de este chico en mi artículo? Pues porque mientras charlaba con él sobre su trabajo, se me venía a la cabeza una sola cosa. Tiene 28 años y hace tres que se dedica con éxito al mundo empresarial, “una profesión que le apasiona”. Lo que a muchos les lleva media vida, él lo ha conseguido “pronto” y ha querido, además, ayudar a otros contando su experiencia en su primer libro: Rondas de inversión: Método para financiar el crecimiento de tu startup. Si uno quiere, puede. Eso pensé al charlar con Javier. Es más, se puede triunfar siendo joven en este mundo actual en el que, por desgracia, el desempleo también es la otra cara. Pero, ¿Cuál es el secreto para triunfar? Eso le pregunté. Y su respuesta me dejó fascinada. Me contó que en su trabajo, a la hora de elegir en qué nuevas empresas invertir, en lo que él y su equipo se fijaban no era el negocio en sí, sino en la persona que lo lideraba. “Nos fijamos en quién lidera el barco, en su capacidad de trabajo, en su nivel de profesionalidad, de escucha, de aceptación a las críticas y de humildad. Si esa persona tiene claro su objetivo, terminará triunfando sea cual sea el modelo inicial de proyecto que tenía como negocio”. Me contaba que, aunque las empresas relacionadas con la inteligencia artificial o el análisis de datos tienen mejor proyección, ya hoy hay “mucho de todo” y la garantía de éxito está en la singularidad de quienes gestionan. Son las personas las que hacen grande o pequeño cualquier modelo empresarial y las que tienen la llave para alcanzar lo que se propongan. Me gusta pensar que en un mundo en el que, al parecer, todo está ya inventado, ni el propio chat GPT puede llegar a hacer sombra al factor humano. Las personas somos las únicas capaces de transformar el mundo a través de la voluntad, el foco y la pasión.