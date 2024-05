Estamos en una sociedad donde se premia la excelencia y la perfección. El éxito del triunfo está en todos lados, en todas las redes, fomentando que seamos los mejores en nuestro trabajo, nuestras parejas, a nivel personal, etc.

Cada vez las redes muestran vidas de famosos, donde parece que todo les va perfecto, los jóvenes sobre todo sufren de esas publicidades engañosas debidas a que creen que la vida de los demás son perfectas.

La autoexigencia se podría definir como la búsqueda continua de la perfección y la auto imposición de cánones elevados en todas las áreas de la vida o en alguna en concreto. Está bien tener un afán de superación y de mejora, pero sobre todo a nivel personal interno, aunque también es bueno tener objetivos, ilusiones para conseguirlas en la vida pero todo esto sin que suponga una carga exagerada a nivel emocional.

En nuestra sociedad, una persona autoexigente está bien vista, ya que hablamos de una persona constante, voluntariosa, persistente en sus objetivos y que además tiene éxito. Esto es totalmente absurdo, ya que conseguir tanta exigencia nos lleva a mucho sufrimiento dañándonos nuestra salud física y emocional.

Características de una persona que tiene autoexigencia muy elevada:

Suele ser una persona que convierte sus retos en obligaciones en vez de ilusiones o motivaciones. Y normalmente los retos que se propone, suelen ser muy elevados inalcanzable por lo tanto le va a generar muchísima frustración.

Suele caracterizarse por una autodisciplina, podríamos decir casi militar, rígida y con una planificación que no se puede saltar, ya que si no la cumple se siente culpable. Aunque sepa que esa meta le puede llegar hacer sufrir se esfuerza de todas maneras porque todo está por encima de todo su éxito.

No suele delegar en los demás, ya que piensa que como él/ella no lo va hacer nadie. Su mayor miedo es el fracaso, ya que para una persona con esa autoexigencia y perfeccionista cada error es un calvario no un aprendizaje.

Detrás de toda esta exigencia hay una necesidad de aprobación y de reconocimiento por parte de los demás, sintiendo que su valía depende de lo que consiga y así le evaluarán los demás.

Al solo valorar el resultado, la persona no le va a importar su proceso o cómo es el proceso ya que solo le importa lo que consigue.

Su autocrítica es excesivamente alta, haciéndole muchísimo daño ese diálogo interno que tiene cuando esta a solas. Una autoestima muy flojita, ya que nunca es suficiente lo que hace y va a conseguir que ante cualquier error se machaque lo más grande.

Al equivocarse por ser humano, como todos que somos imperfectos, vive en una insatisfacción constante, ya que haga lo que haga nunca será suficiente y si lo consigue, pensará que esté debido a un factor externo y no suyo. No tolera equivocarse, hay una baja tolerancia a la frustración, porque no soporta en no hacerlo bien.

En general podríamos decir que la persona autoexigente es una persona con muy baja autoestima, la cual vive con un nivel de estrés elevadísimo y termina afectándole a su salud, tanto física como mental por los niveles tan elevados de ansiedad.

Consecuencias de la autoexigencia elevada, suelen ser algunas como estas:

A nivel físico sufre muchas somatizaciones: dolores de cabeza, problemas gastro intestinales, contracturas musculares, la fibromialgia, sobre todo, mujeres, insomnio, etc.

A nivel emocional se puede ver, sobre todo muchísima ansiedad, estrés, y como consecuencia del agotamiento emocional le lleva a estar depresivo.

A nivel social, la persona suele ser de agradar, le cuesta mucho trabajo decir que no por miedo a que se enfaden con él y así no lo acepten ni lo aprueben.

La autoestima, como he comentado, suele estar muy frágil y muy voluble, ya que depende cómo le salgan las cosas y eso depende del exterior. Hay situaciones en las que no dependen de nosotras y si no les salen bien su valía personal se sentirá resentida y dañada, ya que para estas personas auto exigentes un 80 % de su valoración depende de los demás y de los objetivos externos conseguidos.

Analizan continuamente, todos sus comportamientos y conductas buscando el error, donde no se han comportado como ellos querían, o han hablado o cómo han desarrollado el objetivo que estaban planeando, el reto que se habían propuesto, si lo han conseguido o no lo han conseguido, así continuamente con todo.

Y con todo esto, debido al sufrimiento que le genera, y este miedo al fracaso suelen tender a procrastinar.

La persona autoexigente suele ser muy negativista, pensando que no va a ser capaz de conseguir lo que se propone, ya que sus objetivos son excesivamente elevados . La persona tiende también mucho a la paralización, ya que al tener una demanda excesiva, eso le puede generar un embotamiento y paralización que no sepa ni por dónde empezar o que sé que no va a ser capaz.

Anularse también forma parte de este tipo de comportamiento, ya que la persona no ve el logro y siente que no hace nada durante el día, aunque haya hecho millones de tareas

Minimizan todo el éxito cuando hayan conseguido algo piensa que tampoco ha sido para tanto y se quitan valía, ya que si lo ha conseguido piensa que es porque era fácil no porque ha sido capaz.

Podríamos definir la autoexigencia de que para la persona que vive para buscar la perfección su frase más identificativa sería nunca suficiente y se siente vacío, ya que haga lo que haga nunca va a ser suficiente para la persona.

Y en este camino de hacer las cosas perfectas y hacer siempre lo mejor para que me aprecie la persona, va perdiendo el reconocimiento de sus propias necesidades y de sus propias vías, perdiéndose en una perfección que sin alcanzable, ya que somos imperfectos por naturaleza.