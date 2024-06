Nos adentramos en pleno mes de junio, y con ello, quién me lo iba a decir, se aproxima el primer aniversario de éstas, mis, y vuestras, Papas con choco. Muy pronto volveré a inspirarme sentado en mi querida Playa de La Canaleta, ya que así lo anuncian los termómetros, y, como solemos decir, “esto ya está aquí”.

Esto ya está aquí y, desgraciadamente, vuelven las mismas penurias, pues aún continuamos con los mismos atascos de siempre, un puente apagado, como casi siempre, etc. Pero según ha apuntado David Toscano en unas declaraciones, “Huelva se parece mucho a Florida”. ¡¡Arte puro!! Florida, estado que explota exponencialmente y vive principalmente del turismo. Imagino que el estado de Florida invertirá en turismo, quizás, muy poco más de lo que cuesta reparar los accesos a la Playa del Portil. Aprovecho desde aquí para comunicarme con David Toscano y ofrecerle públicamente mi candidatura, y ejercer así de sheriff, ya que, francamente, es la única carencia palpable con respecto a Florida.

Cambiando el tercio, no puedo dejar pasar la ocasión de felicitar a doña Pilar Miranda Plata por su primer aniversario de legislatura. Casi comenzamos la aventura de la mano. Quién nos lo iba a decir hace un año. Aunque siento envidia sana, porque sus éxitos son mayúsculos con respecto a los míos. Sinceramente, intento no exteriorizar los sentimientos contradictorios con este aniversario suyo, pues me pongo melancólico solo con pensar que ya únicamente nos quedan 3 años de legislatura. No quiero ni pensarlo.

Pero me quedo con el año que nos ha regalado. Esas novedosas Fiestas de San Sebastian, esas Colombinas, ese Simpecado de Emigrantes y sus carros tradicionales pasando de nuevo por delante del Consistorio. Qué feria más bien inventada de otoño o del caballo… Esa Huelva iluminada en Navidad… Ese febrero tan maravilloso con el equipo de gobierno encarnando a Harry Potter y su magia negra… y ese vídeo navideño con el que me recreo de vez en cuando para ver cómo despedía el año y nos deseaba lo mejor para éste… ¡Sólo nos ha faltado que ascendiera el Recre para bañarnos en la Fuente! Pero todo se andará.

Ya que Gabi anda despreocupado en otros menesteres, espero su plena amnistía hacia mí, y ojalá tenga una prórroga de otros cuatro años, para que trabajemos así codo con codo para poner a Huelva, con hechos, en el sitio que se merece.