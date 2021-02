Vox y los fondos europeos

Transcurrido un mes, parece claro que 2021 no va a ser mejor que el denostado 2020. Las metáforas cotidianas tienen las patas cortas y apenas consiguen esconder la verdad de que los años no son buenos ni malos, sino los sucesos que los llenan. Y para determinar éstos, y aunque la esperanza nos ofrezca sus largos remos de galera, poco puede la nave frente a la conjunción de tormentas víricas, pésimos vientos gubernamentales y la corriente de fondo de una ciudadanía desnortada y desconfiada. 2021 está siendo malo en lo sanitario, en lo económico y en todo lo demás, y lo peor parece estar por llegar. La incapacidad para cumplir un simple plan de vacunación, tropezándose de nuevo en la piedra que ya nos descalabró a cuenta del material sanitario, augura un negro panorama en los meses en que la economía española se lo juega todo. ¿Qué consecuencias tendría un segundo año sin la arribada de esa nueva flota de Indias que es el turismo?

Se comprende, pues, el nerviosismo en torno a los fondos europeos, esos ya míticos 140.000 millones de euros que, como ha demostrado el catedrático de Economía José Manuel Cansino, no son esos millones, no van a llegar mañana ni tampoco van a ser el maná gratis que muchos sueñan, aunque puedan servir de clavo ardiente en una situación que será muy difícil en breve. Y ahí debo reconocer mi sorpresa por la reacción de los medios conservadores a la abstención de Vox en el Congreso que ha permitido que la tramitación de esos fondos no acumule mayores retrasos y que el Gobierno no pueda ejecutar la jugada prevista escudándose, como suele, en el pretendido obstruccionismo de la oposición. ¿Por qué ha votado en contra Esquerra Republicana, socio prioritario del Gobierno? Sin duda porque, empantanado el procedimiento, se hubieran podido justificar mayores concesiones para su indudable apoyo final. ¿Por qué lo han hecho el PP y Ciudadanos que, no hace mucho, tuvieron en su mano unirse a una moción de censura que hubiera podido dejar verdaderamente malparado a Sánchez y prefirieron entonces reforzarlo? Por último, ¿cómo puede negarse el derecho a Vox, tercer partido de la cámara y con 52 diputados, a tener su propia estrategia en este y cualquier otro asunto? Al revés de lo propalado, guste o no, el voto de Vox es coherente, responde a su propio planteamiento, y eso es lo que muchos no pueden admitir.