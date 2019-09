Vaya usted al pueblo más cercano, mejor

Miércoles de verano. Una madre se dirige a un centro de salud de una localidad costera con su pequeño porque presenta un cuadro de fiebres altas desde hace días. Al entrar en las instalaciones le informan de que "no hay ningún médico porque ha tenido que salir a cubrir una urgencia". Y le añaden: "Le aconsejo que se vaya a otro pueblo porque no sabemos a qué hora le podremos atender"... La mujer no lo duda y tras poder organizar una salida, coge el coche y se dirige a la capital. Cuatro horas después llega a casa con el diagnóstico, aunque con la impotencia de no haber podido ser atendida en su lugar de vacaciones y con la resignación de que "habrá quien no pueda desplazarse como yo sí he podido hacer".