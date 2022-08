Turismo delante de Cultura

Eltítulo de una consejería del gobierno de Andalucía es Turismo, Cultura y Deporte. A muchos nos hubiera gustado que se mantuviera el anterior de Cultura y Patrimonio Histórico, pero al final lo que cuentan son los organigramas, las personas al frente de cada apartado, su experiencia profesional en la actividad o en la gestión política y los presupuestos asignados a cada competencia y esos datos aún no los tenemos. Los nombramientos irán llegando poco a poco en los próximos días, pero los Presupuestos para 2023 es la información que nos falta hoy para saber cómo se va a enfocar la gestión pública de la Cultura en Andalucía. Ya nos iremos enterando. De momento el título de la consejería de Turismo, Cultura y Deporte no es más que un gesto, pero sobre el que podemos reflexionar.

Hasta 1977, en la legislatura constituyente, no se creó en España el Ministerio de Cultura. Antes de ayer como el que dice. Y ha ido cambiando de nombre a lo largo de estos años hasta el actual de Cultura y Deporte. Las competencias sobre cultura fueron transferidas a las comunidades autónomas en 1984 prácticamente en su totalidad, salvo programas emblemáticos como museos nacionales, orquestas, ballets, etc. Si miramos otras autonomías, Euskadi por ejemplo tiene una consejería de Cultura y Política lingüística, por razones que no hace falta explicar aquí. Y la comunidad de Madrid una consejería de Cultura, Turismo y Deporte, igual que la nueva de Andalucía, pero con cultura por delante de turismo. Sí parece que los títulos pueden importar y ser significativos.

Al pensar en cultura y desarrollo económico de un país no olvido la frase que Jack Lang, ministro de Cultura de Francia con François Mitterrand, acuñó para publicitar su programa: "La cultura es nuestro petróleo". Parece que en Andalucía estamos más por "el turismo es nuestro petróleo". Pero siguiendo el paralelismo, a estas alturas ya sabemos que hay que buscar fuentes alternativas de energía. Quizás el nombre de la nueva consejería responda al sentido práctico de llamar a las cosas por su nombre y el turismo en Andalucía va por delante de la cultura, aunque sus ingresos en parte, y cada vez más, dependan de nuestro patrimonio cultural, como en la Alhambra, la Mezquita o la Catedral y el Alcázar de Sevilla, que tanto nos diferencia de otros destinos turísticos. Según el discurso de toma de investidura del presidente Moreno quizás lo adecuado fuera Cultura e Identidad.