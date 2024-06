El líder del PSOE andaluz no se da por vencido. Ante los malos resultados electorales del 9-J, Juan Espadas ve el vaso medio lleno y esgrime los datos que más le favorecen para acallar el runrún interno y sostener su aspiración a ser presidente en 2026. En su particular manual de resistencia ha incluido a Carlos Alcaraz y el ejemplo dado en la final de Roland Garros del pasado domingo. A determinación y tenacidad, las mismas cualidades que llevaron al tenista a la victoria, dice Espadas que no le gana nadie.

Alcaraz no hizo su partido más brillante. No deslumbró con esa magia por la que es tan amado en todo el mundo, ni pudo exhibir el talento que aficionados y expertos han visto en él desde que era un niño. Pero ganó. Y lo hizo, como dice Juan, con determinación, tenacidad y confianza. Más que su rival. El murciano ha aprendido a sufrir y a ganar sin divertirse y sin parecer tocado por la varita mágica. Esto es lo que se le reclamaba durante tanto tiempo como ingrediente añadido a la genialidad, que no siempre es suficiente para ser el mejor.

Pese a haber momentos en los que se requiere que el líder sea rocoso, el talento no ha dejado de ser la base sólida sobre la que se construyen las victorias. La tenacidad desnuda puede ser sólo obstinación. Al menos en el deporte, porque la política es otra cosa. Juan Espadas sabe de pocos que apostaran fuerte por Juanma Moreno antes de 2018, pero llegó al poder por debilidad ajena y desde entonces se mantiene como el rey de la pista con victorias cada vez más nítidas. Los golpes de suerte y el estado del rival son factores a tener en cuenta, pero luego hay que mantenerse.

El socialista quiere la revancha tras su derrota de las últimas autonómicas, pero los datos de las europeas no le auguran nada mejor. La tenacidad desprovista de otras circunstancias no parece suficiente. Pero podría darse un escenario diferente dentro de dos años y Espadas lo sabe. El rey de la pista puede tener otras metas y cambiar de torneo. A la tierra batida, como el albero andaluz, le sucede la moqueta.

Moreno ha pedido a Pedro Sánchez elecciones en otoño. Si el ciclo electoral nacional se adelanta, también lo haría su oportunidad de suceder a Núñez Feijóo, que parece incapaz de dar ese salto necesario para pasar de la victoria a secas a la mayoría necesaria para ocupar La Moncloa. Otra vez es cuestión de buscar el momento perfecto, con paciencia y determinación, para soltar el golpe ganador. Ni antes ni después.