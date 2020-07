Regalo sanluqueño a Monedero

No siento hacia Monedero y lo que representa ninguna simpatía, sino lo contrario. Pero el peor error que se puede cometer con tipos así es imitar sus comportamientos. Porque convierte a quien lo hace en su igual. He criticado aquí muchas veces esa forma de acoso violento al que se ha politizado llamándolo escrache. Como recordaba ayer el compañero Tacho Rufino, los de Podemos llaman "jarabe democrático" al acoso domiciliario y al insulto. No deja de ser curioso que escogieran la palabra jarabe, que recuerda al aceite de ricino de los fascistas.

Quienes le dieron a Monedero una ración de su "jarabe democrático" en un bar de Sanlúcar de Barrameda son tan impresentables energúmenos como quienes desde Podemos pusieron de moda los escraches. Torpe maniobra que nimba con un aura de izquierdista mártir a este tipo y le brinda una ocasión de oro para meter en el mismo saco de fascistas energúmenos a cuantos le critican a él y a Podemos.

Lo que persiguen los populistas -sean de extrema izquierda o de extrema derecha- es crispar, cabrear, enfrentar y fomentar el odio. Es su elemento. Solo pueden surgir en periodos de crisis -como respuestas erróneas y perniciosas a problemas reales- y sólo pueden crecer y engordar nutriéndose del odio, el resentimiento y el rencor que inevitablemente generan violencia. Con su actitud quienes insultaron a Monedero le daban oxígeno, lo abonaban, lo regaban, lo cebaban. A él y a lo que representa.

Si además un energúmeno le grita "maricón de mierda" añade otro error al error. Porque maricón sólo es un insulto para quien siga pensando que los homosexuales son seres de segunda, despreciables por viciosos y pervertidos. Otro regalito para el señor Monedero: además de fascistas, o por serlo, quienes no están con ellos son homófobos que querrían volver a los tiempos en los que se daban palizas a los homosexuales, se les vejaba y se les encarcelaba con la Ley de Vagos y Maleantes de 1954 en la mano.

¡Qué torpes, además de groseros, homófobos y violentos, son los tipos que le hicieron este regalo a Monedero y por extensión a Podemos! Le vino tan bien que hasta tuiteó después cosas sobre el 36 y fusilamientos: "Me recuerdan que horas después de asesinar a Lorca, fusilaban a Bienvenido Chamorro, alcalde de Sanlúcar. Lo importante es saber dónde está la derecha española". Orgullosos pueden estar los energúmenos de Sanlúcar.