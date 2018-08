Matemáticas para vivir juntos

L A Commission Internationale pour l'Etude et l'Amélioration de l'Enseignement des Mathématiques (International Commission for the Study and Improvement of Mathematics Teaching), conocida por el acrónimo Cieaem, fue creada en 1950 justo después de la Segunda Guerra Mundial por matemáticos y psicólogos de los países devastados por la guerra, ante la necesidad de paliar las grandes dificultades que surgieron en la enseñanza de la mayoría de las disciplinas, en general, y en particular de las matemáticas, en la reconstrucción de las sociedades machacadas por tan horrible conflicto, en la falta de maestros y profesionales de la enseñanza y materiales, en el desplazamiento de muchos refugiados y huérfanos,…

Figuras destacadas como Piaget, Choquet, Gategno, Dieudonné y más tarde Krygowska, Freudenthal y Castelnuovo, se unieron para reconsiderar la enseñanza de las matemáticas a la luz de estos eventos. Desde el principio, los fundadores de Cieaem trataron de restaurar la convivencia tomando las matemáticas como núcleo central de actuación. Es en 1953 cuando la primera reunión de la Comisión tuvo lugar en Calw, pequeña ciudad alemana de la Selva Negra en Baden-Wurtemberg.

He asistido desde el 12 al 19 de julio de 2018, en calidad de miembro del Comité Científico Internacional a la 70ª edición de la Cieaem en la ciudad argelina de Mostaganem con el título Mathematics and Living Together Social Process & Didactic Principle (Matemáticas y Vivir Juntos-Proceso Social y Principio Didáctico). En esta ocasión más de 300 personas de más de una veintena de países-con una amplia presencia de profesores y responsables educativos de Argelia- hemos analizado y debatido la situación actual de la enseñanza de las matemáticas en el mundo. Tiene muchos puntos en común desgraciadamente con la del período de la posguerra, con la de la Europa actual insolidaria, muy dividida en la concepción de los valores humanos.

El título del congreso permite afirmar que Viviendo Juntos se ha convertido en una necesidad. Es un desafío para la educación en general y la enseñanza de las matemáticas en particular.

¿Qué es Living Together-Vivir Juntos? Una definición adaptada de Françoise Lorcerie para la Escuela Internacional de la Paz, expone las bases epistemológicas y conceptuales de una teoría de la etnicidad con base en los logros de la sociología, la psicología social, la historia y la filosofía política cuya puesta en práctica se puede entender desde el aprendizaje a entrar en prácticas cooperativas con quienes compartimos nuestro presente y desarrollar sentimientos de relación y simpatía considerándolos primos inter pares.

También, "… nos incita a actuar en sinergia a través de acciones concretas y positivas para el cumplimiento de cada uno en el mutuo respeto de las diferencias en lo intelectual, social, nivel cultural y espiritual. En definitiva, construir y actuar en conjunto para elaborar un futuro común…". (C.K. Bentounes). En base a ello, en los países avanzados en los que se consiguió [¿y ahora qué…?] el Estado de bienestar, debemos plantearnos algunas cuestiones:

¿Cómo podemos repensar la educación matemática con una mejor convivencia para Living Together? Como miembro activo de la Cieaem desde 1990 elegido en la ciudad polaca de Szczyrk -curiosamente ese año el título de la 42ª edición fue The teacher of Mathematics in the changing world (El profesor de Matemáticas en el mundo cambiante)-, estoy convencido de que el espíritu de Living Together lo pueden lograr también los estudiantes, los actores de hoy, ciudadanos del mañana, por la influencia que pueden ejercer al cambiar su comportamiento mediante acciones matemáticas fuera de las escuelas y universidades. Por ejemplo, con experiencias como las realizadas por la Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales, en nuestra ciudad de Huelva y otras provincias andaluzas, Matemáticas en la Calle, o por la Universidad de Huelva en el Taller en la Noche de los Investigadores-2018, Toca las Mates. Matemáticas para la vida diaria.

En la Cieaem, con satisfacción, con responsabilidad, sus miembros han enfrentado históricamente, y enfrentamos, el desafío de intercambiar y compartir puntos de vista bajo la comprensión mutua, la estima humana y profesional, a través de un discurso honesto y atento que pone en valor la seriedad del trabajo. En un mundo cambiante con graves problemas en el cumplimiento de los derechos humanos (¡desgraciadamente Europa no se libra de esa lacra!), además de las fluctuantes e inseguras demandas del mercado laboral, de cualificaciones nuevas, ampliadas o actualizadas, hay que tener en cuenta que la educación y las instituciones son polinizadas con más frecuencia que en las últimas décadas bajo su contribución a lo local, regional, nacional e incluso mundial.

Entre otros objetivos: garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa, promover oportunidades de aprendizaje permanente, lograr la igualdad de género, reducir la desigualdad dentro y entre los países, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible y proporcionar acceso a la justicia justa para todos, también es responsabilidad de las Matemáticas para Living Together.