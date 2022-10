La dimisión de Carlos Lesmes ha desbloqueado las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el distanciamiento mantenido durante casi 200 días por el presidente de Gobierno y el líder de la oposición. No hay acuerdo, pero si no se tuercen las cosas, el acuerdo podría concretarse en próximos días.

Las primeras noticias eran esperanzadoras: había acuerdo. Bolaños y Pons pusieron las cosas en su sitio: ha mejorado el clima, pero el Gobierno se resiste a lo que exige el PP, el compromiso de que se cambiará la fórmula de elección de los miembros del Consejo para dar más protagonismo a las asociaciones profesionales. Es lo que pide la UE, pero la cosa ha quedado en "ya veremos".

La lucha por la renovación del CGPJ ha empañado las relaciones entre Gobierno y PP en toda la legislatura, y envenenado las relaciones entre Sánchez y Feijóo, entre otras razones porque el Gobierno aseguraba que había llegado a un acuerdo con García Egea que el PP de Feijóo no asume porque lo desconocía, y porque ese supuesto acuerdo no recogía la posición del partido, de cambiar el sistema de elección inmediatamente después de la renovación, no más tarde de seis meses.

El Gobierno ha señalado al PP como responsable del bloqueo, mientas que Feijóo respondía que no podía admitir la estrategia del Gobierno de controlar las instituciones y, también, de no cumplir las recomendaciones de las UE, que pedían también que se tomaran medidas que garantizasen la independencia de los jueces y que fueran elegidos por sus propias organizaciones. El propio comisario europeo de Justicia se trasladó a Madrid para intentar interceder, pero regresó a Bruselas con las manos vacías.

En todo este complicado asunto lo que más importa al Gobierno es que se proceda a la renovación de los vocales del Constitucional que deben elegir el CGPJ y el Parlamento. Así, en el TC habría mayoría progresista en lugar de la actual conservadora, y además se elegiría a un nuevo presidente… que sería progresista. Esa es la clave. Cree el Gobierno que una nueva mayoría garantizaría que el alto tribunal se manifestaría en un futuro a favor de la constitucionalidad de una serie de leyes recurridas por el PP y Vox y que son decisivas para que el Gobierno de coalición saque adelante sus iniciativas más polémicas.

Lesmes ha provocado un encuentro importante, con avances. Pero aún no se ha producido el acuerdo sobre la renovación del Consejo y del Tribunal Constitucional. Todavía.