Quién no ha tenido en sus manos nunca un instrumento de dibujo de la marca Kern? Un compás, un tiralíneas o una bigotera, y tal vez, un poco más difícil: ¿quién no ha manejado un instrumento topográfico de la marca Kern?

Su uso en la provincia de Huelva era muy frecuente, tierra marinera dónde la presencia de la construcción ha sido muy importante, el instrumento más utilizado en las Minas de Riotinto, Tharsis, La Joya, Concepción, Minas de Herrerías, Almagrera... Su aplicación era constante en todos los organismos públicos, relacionados o implicados con la ciencia y la técnica, como el Instituto Geológico y Minero, el Instituto Geográfico Nacional, la Jefatura de Minas, la Escuela de Facultativos de Minas, posteriormente Escuela de Peritos y más tarde Escuela de Ingenieros Técnicos, Obras Públicas, Demarcación de Carreteras…

¿Pero quién era Kern?

Jakob Kern había nacido en Suiza el 17 de agosto de 1790. Al morir su padre, siendo muy pequeño, fue adoptado por una familia muy rica, con la que vivió felizmente con la educación recibida, ya que la educación de su padre adoptivo, gran aficionado a la cartografía y a las matemáticas, le sirvió para adentrarse en el mundo del dibujo y, especialmente, en su amor por las ciencias.

Kern había aprendido el oficio de construir compases en Aarau (cantón de Argovia), desde donde se trasladó a Munich. La ciudad era entonces considerada un gran centro para la construcción de instrumentos mecánicos de precisión. A su regreso a Suiza, inicialmente produjo utensilios de dibujo técnico y otros equipos de dibujo.

A raíz de estas inquietudes, en 1819, con solo 29 años, funda en la ciudad suiza citada, con el nombre de Talleres Jakob Kern, la primera fábrica de instrumentos de precisión, teodolitos, taquímetros, niveles, cámaras fotográficas… aprovechando la coyuntura de que en Aarau se fabricaba la mejor óptica del mundo.

Estos instrumentos topográficos los hemos utilizado hasta hace muy poco tiempo y aún se sigue manteniendo su uso. Por la época, Kern tenía una marca competidora, también muy buena, que era la firma Wild, muy conocida por muchos de nuestros lectores.

Hoy existen multitud de marcas, muchas de ellas coreanas, japonesas, americanas, pero Kern y Wild se fusionaron formando hoy otra marca líder mundial que es Leica. En España también hubo fábricas de instrumentos topográficos que funcionaron muy bien, como fueron los instrumentos Laguna de Zaragoza e Isidoro Sánchez de Madrid.

Pero Jakob Kern, antes de montar su fábrica, como hemos indicado ut-supra, había vivido en Munich, donde se fabricaban los mejores instrumentos de dibujo técnico del momento. En mi caso aún conservo mi caja de compases de la marca Kern como una joya con la que tantos mapas y planos confeccioné.

A Jakob le siguieron sus pasos sus hijos Adolf y Emil y la fábrica siguió creciendo e incluso montaron otras en diferentes ciudades, pero la Primera Guerra Mundial, que tantos estragos causó en Europa, no pasó desapercibida para la familia Kern, que tuvo grandes dificultades económicas y terminó cerrando, mientras que su competidora Wild siguió creciendo y confeccionando unos modernos instrumentos, mucho más superiores que los Kern, que se habían quedado desfasados.

Pero Kern de nuevo abrió sus puertas e investigó hasta llegar a lograr los instrumentos más revolucionarios del mundo; me estoy refiriendo a los famosos DK1, DKM1, DKM2, que he utilizado en los años 70 del siglo pasado, y DKM3, que durante más de medio siglo no tuvo competencia.

La Segunda Guerra Mundial no hizo daño en esta ocasión a la marca Kern, que se especializó aún más en instrumentos ópticos e instrumentos militares, como fue el famoso telémetro que calculaba las distancias desarrollando unas magníficas lentes que también sirvieron para cámaras fotográficas. Es a partir de 1960 cuando se decide a fabricar equipos para la última técnica en materia cartográfica, como era la ciencia fotogramétrica, fabricando el primer restituidor PG2 en el año 1972 para restituir las fotografías aéreas y confeccionar planos y mapas fotogramétricos.

Fundó su primera filial en Estados Unidos y luego en Canadá, hasta que definitivamente cerraron todas en el año 1991, tras 170 años de historia sirviendo a dibujantes, delineantes, cartógrafos, topógrafos e ingenieros de todo el mundo.

Hoy continúa su memoria gracias a la marca Leica Geosystems, dedicada a la fabricación más innovadora de instrumentos para la topografía y la geomática, todo ello gracias al gran Jakob Kern y sus hijos, nietos y biznietos que siempre siguieron sus pasos.

He querido escribir hoy, en este espacio de Tiempo de Academia, esta breve semblanza sobre Kern, ya que es un nombre muy admirado por miles de usuarios pero que a buen seguro muy pocos conocían determinados rasgos de su vida.