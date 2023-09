Huelva Información lleva 35 años celebrando su tradicional gala de los Onubenses del Año. Una cita en la que se premia a lo mejor de la sociedad de Huelva. Empresas e instituciones que despuntan, se atreven, dan un paso al frente y demuestran que otra forma de hacer las cosas no solo es posible, sino además, necesario. Como redactora de este periódico he tenido la gran suerte de conocer en primera persona a los galardonados de esta y otras ediciones y he comprobado algo que se repite en todos ellos: el brillo en los ojos, la chispa y la emoción de recoger no un premio, sino el fruto del trabajo y el esfuerzo que llevan cosechando durante años.

Porque los premios no son gratuitos ni se regalan. Y aunque estos galardones los decida la propia ciudadanía, los que hoy dan un paso al frente son el mejor espejo en el que los jóvenes y muchos de nosotros podríamos mirarnos. Un premio educativo para el onubense Antonio García, quien engrandeció la que hoy es la única escuela superior de arte que existe en Huelva. Otro deportivo para Gañafote Cup, con Joaquín Rasco al frente,que ha llevado los torneos de fútbol base por todo el mundo. El reconocimiento empresarial a una compañía que traspasa fronteras creando empleo en esta tierra y reinventándose hacia nuevos mercados, como Gabitel. El aplauso a la cita gastronómica por antonomasia en la Sierra, que cada año congrega a cientos de personas, la Feria del Jamón de Aracena. El homenaje a una onubense que fue ejemplo de superación contando su historia contra el cáncer en las redes sociales, Patricia Rite. El premio a la valentía de Elena Márquez Noguera de apostar por la luz de Huelva y expandirla más allá de la provincia con sus singulares fotografías. La mención especial a la pequeña Ariadna, Princesa Rett de Huelva, porque con su sonrisa dio una lección de vida tanto a niños como a mayores y el guiño al Puerto de Huelva, como premiado especial, en el marco de su 150 aniversario. Y es que más allá de su rico patrimonio, singulares fiestas, lugares extraterrestres y una gastronomía de cine, hay una única razón por la que quien conoce este lugar, repite: el carisma de los onubenses. Qué razón tienen los que dicen que Huelva es su gente.