Grados sin energía

La Junta de Andalucía está a un paso de validar nuevos grados para la Universidad de Huelva, que se implantarán no antes del curso 2025/26. Por el momento se ha dado el visto bueno a la llegada de Biotecnología, Física, Fisioterapia, Matemática Computacional y Ciencia de Datos, y Terapia Ocupacional, estudios muy demandados entre los jóvenes estudiantes y con salidas profesionales, pero llama la atención que no se hayan incorporado ingenierías vinculadas al sector energético en alza en Huelva. Y hace mucha falta que el talento local se quede y no se marche para formarse fuera.