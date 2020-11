Gates y la próxima pandemia

Estar "atrapado en el medio" es una expresión que los anglosajones utilizan cuando una persona o una situación tienen un presente espinoso y un futuro comprometido. En aquella canción que da fondo al sadismo del Sr. Rubio cortando orejas en Reservoir Dogs, los Stealers Wheel parodian a Bob Dylan: "Payasos a mi izquierda, bufones a mi derecha, y aquí estoy, atrapado a la mitad contigo". El clásico de la estrategia empresarial Michael Porter lo utilizó para señalar a las empresas de existencia desdibujada y con poco porvenir, las que no compiten en costes bajos ni tampoco han sabido diferenciarse, no son chicha ni limonada: están "atrapadas a la mitad". Atrapado a la mitad y cada día más famélico está el estrato social que da sentido a lo que es -o era- el pilar de las sociedades avanzadas de la segunda mitad del siglo XX europeo: la clase media. Atrapado a la mitad del camino de su vida, Dante se encontró en una selva oscura, porque su ruta había extraviado. Ya vemos: hay citas a manojos sobre este asunto. Por algo será.

Atrapada a la mitad está la vida de cualquier persona en su media madurez: no es joven, es mayor, no es viejo ni vieja aún; ha visto irse a sus abuelos, a sus padres, y se prepara para pedir pista para su despegue final en, digamos, unos veinte años. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, cantaba por su parte Serrat. Hay que tomarlo con deportividad y un poco de guasa. Pero no puede uno evitar estremecerse cuando otro gurú, y de los que no venden humo y además aciertan, te dice que la próxima cohorte de población con todas las papeletas para espicharla por una pandemia es esa: la que está atrapada a la mitad. El tiempo, es lo que tiene: que es inexorable.

Me refiero a Bill Gates: "La próxima pandemia llegará dentro de tres años con mala suerte; dentro de veinte como mucho". Somos de un mundo también atrapado en el medio, entre de dos pandemias, la que se vence tras diezmar millones de mayores de diversa edad y la que está por llegar. Bill Gates acertó hace años sobre el coronavirus, que aún no estaba bautizado como Covid-19. Volvió a acertar al señalar que sin vacuna no habría resurgimiento sino castigo, y acertó como nadie al predecir el tiempo de su desarrollo. Hay que tomar su opinión en cuenta, y mucho. "Con suerte, en 20 años llegará otra pandemia". Estaremos escarmentados, eso sí. Pero puede que los niños nacidos durante esta pandemia no sepan hablar cuando emerja la próxima. Es palabra de Gates. Y uno con estos pelos, atrapado en el medio.