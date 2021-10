Gabi, el chirigotero, afina mejor que Kichi, el comparsista

El mundo sigue andando y todo a nuestro alrededor parece empeñado en hacernos el presente más empinado, con los precios de la luz y el gas por las nubes, los acuerdos de pesca con el vecino reino alauita en entredicho, catalanes y vascos erre que erre con su autogobierno, el volcán... pero hete aquí que se dice por los mentideros informativos que quizá la noticia que más preocupa en una parte de nuestra Andalucía la Baja es la fecha de celebración del próximo Carnaval de 2022.

Dicho asunto tiene a maltraer a nuestros vecinos de la vieja Gades que llevan un mes de septiembre enfrascados con su regidor al fijar su consistorio la fecha oficial del Carnaval allá por el mes de junio, mandando a la mismísima hoguera del Dios Momo su loco febrero de papelillos y serpentinas. ¡Menudo bastinazo pisha! No ha caído en la cuenta Kichi que a Doña Cuaresma, esa irónica y afilada pluma del periodismo, con permiso de mi compañero Navarro Antolín, le gusta más por esas fechas tumbarse en su toalla y comerse las primeras sardinitas asás en su playita de Santa María que criticar a copleros...

Al primer edil gaditano no se le ocurre otra cosa que ponerse frente a sus huestes carnavaleras y jugar con el pan de muchos de ellos. La familia del 3x4 no puede permitirse otro febrero sin su gran mascarada, porque la tiesura es mucha después de dos años de pandemia. La decisión ha escocido como un cajonazo a la propia guardia pretoriana carnavalera con su cuartel general en la Viña. Por no hablar de la propia Universidad de Cádiz, la cual afirma que junio es el mes de los exámenes no de memorizar bellos versos de los autores gaditanos...

Pero, quédate tranquila Huelva, que tenemos un alcalde que también sabe de qué va esto de concursar y se ha sacado de la chistera en menos tiempo del que compone un cuplé, que la milenaria Onuba sí albergará sus carnestolendas en la fecha habitual, como también harán Tenerife o Venecia. Qué listo ha sido nuestro Gabi. El chirigotero sí sabe de qué va esto y quiere que Huelva aproveche la ausencia del vecino concurso de Cádiz para recobrar algo de brío y fuerza por febrero, atraer algo de turismo y quién sabe si hasta a algunos grupos gaditanos que decidan acudir a Huelva en busca de algún premio y pescar futuros contratos.Kichi y Gabi son la noche y el día como podrán comprobar hasta en asuntos de Carnaval. Por no hablar de lo político y lo programático, donde uno tiene a Cádiz más tiesa que la mojama y el otro defiende el reto de una Huelva pujante ¿y con AVE?. Apuesten ustedes cuál de los dos regidores sería hasta capaz de repensar la utopía de unir Huelva y Cádiz por autopista si llegara a consejero de la Junta...