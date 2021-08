Emulación del Museo

En bastantes ocasiones, en este rincón que me cede Huelva Información cada martes, he hablado de la escasez de instalaciones museísticas que padecen Huelva y su provincia; la última, en diciembre pasado con motivo de la jornada que, convocada por la Asociación Huelva-Nueva York, reunió en la Universidad de Huelva a una amplia representación de las Administraciones Públicas y entidades privadas. El título esperanzador de aquel Surcos Nuevos, El Museo de las Américas, más cerca, era a la vez el señalamiento de una meta y la expresión de un deseo. Nueve meses después puede ser un momento oportuno para echar un vistazo sobre el estado de la cuestión, que diría un académico.

En el lado positivo, el ofrecimiento de la Autoridad Portuaria de Huelva de las antiguas instalaciones de Expofrisa para adaptarlo a la función de Museo constituye, sin duda, un hito de la mayor importancia. Su plasmación estaría además en la línea de la conexión Puerto Ciudad, una aspiración irrenunciable de los onubenses. El pronunciamiento favorable, en su visita a Huelva, del coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano y su ofrecimiento de colaboración desde la SEGIB, coherente con declaraciones de las Cumbres de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, es otro impulso significativo. Al que podemos añadir la buena predisposición mostrada por parlamentarios onubenses, sin distinción de colores políticos. Un factor de incertidumbre, sin embargo, es la reciente dimisión del viceconsejero de Cultura, el onubense Alejandro Romero, un convencido de la necesidad y justicia de que Huelva disponga de un Museo que plasme en intercambios de cultura viva la alianza de España -a través de Huelva- con la comunidad iberoamericana de todas las Américas.

Este artículo de iba a llamar Sana envidia del Museo. He preferido usar la palabra "emulación" porque no está claro que algún tipo de envidia pueda ser saludable. Con uno u otro nombre, el sentimiento es el de desear algo que no se posee: un sentir que se hace más perceptible después de la muy recomendable visita en Badajoz al MEIAC, Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo. Un edificio del año 1995 con más de 5.000 metros cuadrados de espacio expositivo rodeado de jardines en una manzana de 2,5 hectáreas. Dato interesante: Huelva y Badajoz tienen ambas la misma población de 150.000 habitantes. Seguiremos abundando en el tema.