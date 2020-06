Eran racistas los anuncios de Conguitos? El otro día oí el testimonio de un afamado intelectual que proclamó, muy dolido, que llevaba años y años denunciando los anuncios de Conguitos por racistas y que por fin ahora se le había hecho caso. Hombre, no sé, los anuncios son sin duda condescendientes y muestran una visión caricaturesca y paternalista del continente africano, más relacionada con las películas de Tarzán de los años veinte y treinta que con la realidad actual, pero ¿realmente se puede afirmar que esos anuncios sean racistas? ¿Y realmente hay motivo para que un intelectual que sin duda tendrá graves y apremiantes preocupaciones dedique su tiempo a denunciar los anuncios de Conguitos? Sinceramente, hay miles de cosas mucho más dramáticas a las que prestarles atención. Como las condiciones de vida de miles de temporeros que trabajan en nuestros campos. O como la situación de muchos inmigrantes que han sufrido el confinamiento en condiciones mucho peores que cualquiera de nosotros. Y podríamos seguir y seguir.

Además, me pregunto si la gente que presta tanta atención a estas menudencias tiene idea de las cosas que ocurren en el África actual. ¿Saben, por ejemplo, que un país tan pobre y atrasado como Burundi tiene periodistas que hacen sus reportajes -muy bien escritos y muy bien investigados- en medio de unas condiciones lamentables? Y encima, estos periodistas -Itara se llama su publicación on line- se enfrentan al poder y a los militares y al odio interétnico que ha causados miles y miles de muertos en estos últimos años, ya que también se nos olvida que dentro de las sociedades supuestamente "racializadas" también hay odios étnicos mucho más furibundos que los que conocemos en Occidente. ¿Y se sabe que hay una nueva generación de escritores africanos -sobre todo escritoras- que están reinventando la novela aunque sitúen sus historias en Nigeria o en Camerún? ¿Se conocen los nombres de los nuevos cineastas africanos, que los hay, y muy buenos? ¿Y se conocen los nombres de los nuevos músicos que están investigando con toda clase de sonidos y que están cambiando por completo la música africana? ¿Se saben estas cosas? ¿Alguien les presta atención? Más bien se diría que no, porque preferimos perder el tiempo con polémicas estériles como las de los Conguitos. Y así nos va. Y así vamos.