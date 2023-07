Sentado nuevamente en la bajamar de mi interminable Canaleta, en la que veo cómo disfrutan también de paseos por su orilla conocidos personajes públicos camuflados en sus atuendos veraniegos, intento reponerme de la borrachera electoral y, sobre todo, del mamazo del domingo, ¡que fue memorable!

Con respecto a las próximas Fiestas Colombinas, hay novedades, como bien nos ha contado el concejal de Cultura y Patrimonio Ecológico. Manifestó el recién llegado edil que las Fiestas Colombinas serán otras. Entiendo que habrá tirado de sus contactos internacionales, concretamente con Oriente, para así cambiar las fiestas en apenas 50 días que hace tan solo que aterrizó en el Gobierno municipal. Cambios en iluminación, diseño de las casetas… Si en 50 días ha conseguido, como dice, cambiar las Colombinas, en cuatro años Huelva será Doha. Doy por hecho que el año que viene sonará el auténtico y clásico, pasodoble de Requiebros by Nacho Molina, Mi Doha tiene una ría.

Pero para él, lo más prioritario ha sido el albero. Ha decidido sustituir el albero de la feria por uno de gama mayor, evidentemente. Albero denominado gama Maestranza. El concejal de Cultura lo ha considerado prioritario y ha decidido sustituirlo, ya que el anterior causaba molestias al ciudadano, ensuciaba mucho los vehículos, además de que se pegaba mucho a los castellanos y se incrustaba en el delicado tejido de las adoradas guayaberas, acartonándolas y quedándose más tiesas que la chaqueta de un picaor. Con el albero Maestranza eso ya no ocurrirá, incluso podrás meterte en la cama recién llegado de Colombinas sin lavarte los pies. ¡Gloria bendita!

Y toda esta parafernalia lúdica sucede a la misma vez que se ha desarrollado el primer pleno. Un espectáculo para los sentidos. ¡Pili, en el turno de palabra, estuvo culmen! Fui a recomendarlo pero me contuve y me siento arrepentido. Y es que dado el número de concejales neófitos, antes de realizar el pleno oficial se debería de haber realizado un ensayo de Pleno, un simulacro de Pleno por Zoom, y así haber transmitido más destreza. Desgraciadamente no fue así.

En el estreno plenario, mi excelentísimo Arias anunciaba en una de las mociones defender las mejoras de infraestructuras ferroviarias. No la entiendo sin la creación, cómo no, de una comisión, ahora llamadas “mesas de seguimiento”, para estudiar dichas mejoras. Vaticino ya, a día de hoy, más gastos en mesas de seguimiento ¡que Gabi con sus desayunos! Y para rematar el cuadro, tras haber anunciado todas las mejoras con respecto al recinto, aumento de fuegos artificiales, video mapping, bajada del billete de autobús para acceder al recinto… Se suma a la fiesta Hacienda y exige bajar un 15% el presupuesto municipal. ¡¡Arte!!