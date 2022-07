Coche lleno y cartera vacía

Toda empresa o persona que quiera crecer tiene que asumir riesgos. Y cuanto mayor sea la oportunidad, mayor el riesgo que deberá correr". Leí esta frase en LinkedIn esta semana y pensé en lo cierta que es. Asumir riesgos no es plato de buen gusto para nadie, y menos en una sociedad para la que el funcionariado es la máxima aspiración laboral.

Aunque, a decir verdad, con la que está cayendo, no me extraña que la mayoría de los españoles quieran asegurarse un futuro estudiando una oposición para no tener que enfrentarse a los números rojos a final de mes.

El impacto de la guerra rusa en Ucrania y el continuado aumento de los precios, especialmente de la energía y los alimentos, cada vez pesan más. En España, la subida de los carburantes y de los alimentos han disparado la inflación al 10,2% en junio, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. El gasóleo se ha encarecido más de un 42% en el último año y la gasolina es un 34% más cara. La luz ha subido un 33% y los alimentos son en general ya un 13,3% más caros: las pastas, el aceite de oliva, la mantequilla, la leche, los huevos o las salsas son un 20% más caros que el año pasado. Con lo que cuesta la vida, es normal que uno se plantee qué hacer con un futuro que, si ya antes era incierto, ahora se vuelve negro.

Esta semana, en un impasse del trabajo, encendí la tele y me topé con el llanto viral de una chica tras ver lo que le había costado la gasolina para irse de vacaciones. Su novio compartió el vídeo en TikTok y ya acumula millones de reproducciones en la red social. "Son mis ahorros", decía. Una joven, como tantas, que se ha quedado sin nada en la cartera por llenar el depósito de un coche. La gasolina y el gasóleo han registrado esta semana precios medios de 1,912 euros y 1,876 euros el litro, respectivamente, y eso tras aplicar el descuento de 20 céntimos del Gobierno. Lo peor es que sigue subiendo…

Con este percal, si antes resultaba difícil emprender, ahora se convierte en misión imposible. Y qué pena, ¿No? Alguien me dijo el otro día que ya en Huelva no quedan periodistas de los que escriben, porque "todos se han ido a dar clases al colegio". Casi se me llenaron de lágrimas los ojos. "Aún resisto en el escaso grupo de esos locos que, pese a la incertidumbre, siguen dispuestos a asumir riesgos", pensé. Eso sí, que la vida nos dé algo de tregua. Son tiempos difíciles para cumplir sueños.