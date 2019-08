Ciudades imaginadas

Era 1998, dos décadas ya y, cada vez que leo los titulares, lo recuerdo: No te creas lo de la Ciudad de la Justicia, que no hay dinero. Me lo contó, ese año, un responsable de la Junta, pero ahí siguen con la matraca, en Sevilla y en Cádiz llevan 20 años colocando estas ciudades virtuales en el mapa: los Gordales, Palmas Altas, la Fábrica de Tabacos... Hay proyectos tan enquistados que se han vuelto prehistóricos, no sólo las ciudades de la Justicia: la plaza de Sevilla en Cádiz, el uso del Valcárcel junto a la Caleta, el tren de Huelva, el otro tren de Algeciras, la segunda línea de Metro de Sevilla, el uso del Hospital Militar de esta ciudad, el tercero de Málaga, el puñetero tranvía de la Bahía, la residencia del tiempo libre de la Victoria. Se han contado tantas trolas sobre estos proyectos que un Italo Calvino o un Borges podrían haber completado una enciclopedia sobre obras, plazas, carreteras y ciudades imaginarias que nunca existieron. Leí que el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Suárez, ha declarado que el nuevo Gobierno de Juanma Moreno ha desbloqueado el Metro, el Hospital Militar y la Ciudad de la Justicia. Y en sólo seis meses, oiga. Los nuevos gobiernos parecen condenados a cargar con las mentiras de los anteriores, y ahí siguen, en los Presupuestos de este año, esa venta de solares de la Junta que nadie es capaz de liquidar.