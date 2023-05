Irlanda es famosa por muchas cosas: música, cine, literatura. De hecho, mi país es conocido como la tierra de los santos y los eruditos por su historia de aclamados escritores y educación religiosa. Sin embargo, algo por lo que Irlanda no es famosa es la comida. No encontrará platos clásicos irlandeses anunciados en brillantes fotografías en las portadas de guías de viaje o sitios web turísticos. Después de vivir en Andalucía, digo con seguridad que es otra historia.

Claro que en Huelva y sus alrededores abundan las buenas marisquerías, pero no sólo hay buenas gambas y chocos. El jamón, las aceitunas y el vino son sólo algunas de las especialidades culinarias que nos vienen a la mente. No hay una manera mejor de gastar el sueldo que reunirse con unos amigos o la familia para disfrutar de una gran comida llena de deliciosos platos locales.

Como digo, Irlanda no es tan famosa por sus platos tradicionales. Las combinaciones de carne y patatas en guisos o asados son típicas. Esto no quiere decir que cuando vuelva a casa pase hambre. Gracias a la menguante lealtad a la cocina irlandesa, los irlandeses disfrutamos de una variedad de restaurantes internacionales. Algo que un extranjero en Huelva puede echar de menos es la amplia oferta de restaurantes tailandeses o griegos, ¡por no hablar de las opciones vegetarianas y veganas!

Por supuesto, hay algunos restaurantes italianos y mexicanos notables y de gran calidad, pero en algunas ciudades del Reino Unido o Estados Unidos hay calles enteras dedicadas a restaurantes chinos e indios. Estas ciudades pueden ser lugares apasionantes para visitantes de países como España o Italia, muy orgullosos de sus platos tradicionales. Una de las ventajas de la falta de orgullo nacional por la comida tradicional en algunos países es quizás un mayor deseo, o necesidad, de probar cocinas internacionales. Sin embargo, no hay lugar como el hogar y no hay nadie en el mundo que salga de su país sin echar de menos algún alimento, por extraño que pueda parecer a los demás que alguien eche de menos los rábanos encurtidos o la sopa picante.

Personalmente, he disfrutado mucho comiendo fuera en Huelva y probando la comida local. Por supuesto, siempre amaremos la comida con la que hemos crecido. Yo no soy diferente. Sin embargo, hay una razón por la que la dieta mediterránea es conocida como una de las mejores del mundo. Gran parte de la comida de los supermercados españoles es local y fresca. En un mundo en el que cada vez hay más problemas de salud relacionados con los alimentos procesados y los factores medioambientales, los beneficios de la buena comida local no tienen parangón.

English version

Ireland is famous for many things: music, film, literature. In fact, my home country is known as the land of saints and scholars on account of our rich history of acclaimed writers and religious education. However, one cultural area that Ireland is not renowned for is food. You probably won’t find classic Irish dishes advertised in glossy photographs on the cover of travel guides or tourist websites. After living in both Ireland and Spain, I can safely say that Andalucía tells a different story.

It goes without saying that Huelva and its surrounding towns have an abundance of good seafood restaurants, but there is more than just good prawns and cuttlefish. Ham, olives, wine, gazpacho, and strawberries, among other fruits, are just a few culinary highlights that come to mind. There are not many better ways to spend a paycheck than meeting a few friends or family for a great big meal full of delicious local food.

As I said, Ireland is not so famed for its traditional dishes. Combinations of meat and potatoes in stews or roasts are typical. This is not to say that when I go home I go hungry. Thanks to the dwindling fame of Irish cuisine, we Irish enjoy an increasingly wide range of international restaurants. One thing that a foreigner in Huelva may miss is the expansive choice of Thai or Greek restaurants, not to mention vegetarian and vegan options! There are of course a few notable Italian and Mexican restaurants of great quality but in some cities in the UK or US there are whole streets devoted to Chinese and Indian restaurants.

These cities can be exciting places for visitors from countries such as Spain or Italy with huge pride in their traditional dishes. One upside of a lack of national pride in traditional food is perhaps an open mind and greater eagerness to try international cuisines. However, there is no place like home and I don’t think there is a person in the world that leaves their country without missing some item of food, however strange it might seem to others that someone could miss pickled radishes or spicy soup.

Personally, I have greatly enjoyed eating out so much in Huelva this year and trying local food. Of course, we will always miss the meals we have grown up enjoying and I am no different. However, there is a reason the Mediterranean diet is known to be one of the best in the world. So much of the food in Spanish supermarkets is local, fresh, and healthy. In a world that increasingly sees health problems related to processed foods and environmental factors, the benefits of good local food are unparalleled.