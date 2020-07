¿Aeropuerto? También

A vueltas con las infraestructuras que no tenemos, el caso del aeropuerto de Huelva es el más controvertido , es la única infraestructura que la sociedad onubense ha solicitado sobre la que tenemos una respuesta clara: no. Fue en la etapa de gobierno de Magdalena Álvarez cuando se le trasladó a los peticionarios el no rotundo a un aeropuerto con dinero público, supongo que se pensaría que si ni siquiera tenemos trenes ni autopista para qué queremos un aeropuerto.

Ante esta respuesta, la Diputación y la Cámara de Comercio se unen para crear una sociedad que, en contra de lo que muchos piensan, no tenía como objetivo construir el aeropuerto, sino buscar un inversor privado que asumiera este riesgo, lo que a día de hoy se puede afirmar que fue una iniciativa exitosa, ya que actualmente esta sociedad está en manos 100% privadas.

Y a partir de este relato viene la controversia, ya que una parte de la sociedad sigue opinando que Huelva no necesita esta infraestructura, que es un derroche a pesar de que el riesgo y la inversión la asuma un empresario privado con su dinero. Yo en este punto manifiesto mi total perplejidad.

Una infraestructura de estas características no se justifica con las necesidades turísticas y de transporte de mercancías de hoy, sino con la realidad que pretendemos tener en las próximas décadas, la visión de estas grandes obras se realiza pensando en la Huelva de dentro de 10, 20 o 30 años, de la Huelva que queremos conseguir, no de la de hoy. Si no fuera así, probablemente muchas de las infraestructuras que se construyeron en España en los años 60 y 70 no se hubieran construido, la Costa del Sol hoy por ejemplo no sería lo que es, ni Benidorm, ni tantos destinos consolidados. No estoy diciendo que esto sea lo que queremos, lo que digo es que no existe ningún destino turístico de primer nivel que no cuente con un aeropuerto y que las comunicaciones con las que cuenta hoy en día nuestra provincia son claramente insuficientes para ir mucho más allá de donde estamos.

El aeropuerto en Huelva puede dar respuesta no solo al turismo sino también a la salida de mercancías de nuestro sector agroalimentario, permitiendo abordar otros destinos, salvando las restricciones que plantea la carretera por la distancia, o el barco por el tiempo.

El inversor privado deberá hacer sus números y sacar partido de esta enorme inversión si no quiere arruinarse. Ante esto, la sociedad onubense solo puede mostrar su apoyo incondicional a unas personas que creen en el futuro de Huelva más que los que solo la llevan en la boca pero no hacen nada por que salgamos de esta desidia inversora. Es fácil cuestionar proyectos, lo difícil es sacarlos adelante, muchos tacharon a Cristóbal Colón de loco por querer salir hacia no se sabía muy bien dónde a buscar no se sabía qué, por eso el futuro aeropuerto de Huelva solo se puede llamar Cristóbal Colón.